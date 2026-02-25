巨人の戸郷翔征投手が那覇キャンプ最終クール初日の２５日、日テレジータスのキャンプ中継のインタビューに登場した。

この日、ブルペンでネットスローを行った右腕。１週間ほど続け、フォームを固めているようで「リリースポイントの修正をネットスローで行ってから遠投に入っています」とトレーニングの内容を明かした。

１４日に行われたシート打撃と昨年の投球イメージを掛け合わせて整理するも、自身が満足した球が投げられなかったようで「このままシーズンを迎えてもそんなにいい球が出せる未来が見えなかった」と胸中を明かした。

昨季は２度の２軍降格も経験するなど８勝９敗、防御率４・１４と悔しい結果となった。ネットスローの中ではリリースポイントを少し下げるフォームも取り入れており「僕の中でも１ついい区切りだと思って、大きく変化しようとやっているところ」と語った。

現状については「ネットスローの中でもすごくいいですし、遠投の中でも今までの感覚よりはすごくいいものが出ている」と話しつつも、実戦で打者と対戦していないことも踏まえ「そこでいいボール、強気に投げられるボールが出ればより自分の中でも実感が湧くんじゃないか」と考察。「昨年、僕の中でもダメな雰囲気で終わりましたし、今年は違った僕の姿をファンの方に見せることができたら１番」と復活を誓った。