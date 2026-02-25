Æ©¤±È©¤ÈUV¥±¥¢¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÎ¾Î©¤¹¤ë¸ÂÄê¥ë¡¼¥¹¡ª¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼UV¥·¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥±¤Î¹á¤ê¡×
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢Æ©¤±´¶»Å¾å¤²¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤òÆ±»þ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤ë¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤È¤µ¤é¤µ¤é´¶¤òÎ¾Î©¤·¤ä¤¹¤¤1ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤Î¥á¥¤¥¯»Å¾å¤²¤«¤é²½¾ÑÄ¾¤·¤Þ¤Ç¡¢½Õ²Æ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼UV¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î25Æü²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥®Ìô¶É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë»ç³°ÀþËÉ»ß¸ú²Ì¡§SPF32¡¿PA+++
¥¯¥é¥Ö¥³¥¹¥á¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢ÁÇÈ©´¶¤ò³è¤«¤¹Æ©¤±»Å¾å¤²¤ËUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò²Ã¤¨¤¿¥ë¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÃæ¡£
¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Æ©¤±È©¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤òÎ¾Î©¤¹¤ë½èÊý
»ç³°ÀþËÉ»ß¸ú²Ì¡§SPF32¡¿PA+++¹á¤ê¡§¥·¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥±
Æü¾ï»ç³°Àþ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¼«Á³¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
Èé»é¤Ë¤è¤ë¥Æ¥«¥ê¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÓ·ê¤ä±úÆÌ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¸«¤»¤¿¤¤Æü¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
5¤Ä¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ç¤µ¤é¤µ¤é´¶¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÎ¾Î©
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNaÊÝ¼¾À®Ê¬¡§²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥óÊÝ¼¾À®Ê¬¡§Æý»À¶ÝÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥Ä¥Ð¥²Ö¥¨¥¥¹ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥Ù¥Ë¥Ð¥Ê²Ö¥¨¥¥¹
ÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê´ÂÎ¤Î·Ú¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤È©´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤µ¤é»Å¾å¤²¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤½èÊý¤Ç¤¹¡£
ÈïËìÀ®Ê¬¤ÇÂçµ¤ÃæÈùÎ³»Ò¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤°Àß·×
ÈïËìºÞ¡§²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÈïËìºÞ¡§¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥àÈïËìºÞ¡§¥¢¥ë¥®¥ó»ÀNaÈïËìºÞ¡§¥ª¥¦¥´¥óº¬¥¨¥¥¹
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼À®Ê¬¤Ë¤è¤ëÈïËì¸ú²Ì¤Ç¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ä¥Û¥³¥ê¤äPM2.5¤Ê¤É¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤°¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ëÆü¤ÎÈ©ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³°ÅªÍ×°ø¤«¤é¼é¤ëÈ¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½èÊý¤Ç¤¹¡£
5¤Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼½èÊý¤ÈÀö´éÎÁ¥ª¥Õ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ
¥Õ¥ê¡¼À®Ê¬¡§¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼À®Ê¬¡§¹ÛÊªÌý¥Õ¥ê¡¼À®Ê¬¡§ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¥Õ¥ê¡¼À®Ê¬¡§¥¿¡¼¥ë·Ï¿§ÁÇ¥Õ¥ê¡¼À®Ê¬¡§»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ
ÉÒ´¶È©¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤È¥¹¥Æ¥£¥ó¥®¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿½èÊý¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
Àö´éÎÁ¤Ç¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥¤¥È¥±¥¢Á°¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Î²½¾ÑÄ¾¤·¤äÁ°È±¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤ÂÐºö¤Þ¤Ç1¤Ä¤ÇÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¡¢¥ë¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÆ©¤±´¶¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤½Õ²Æ¥á¥¤¥¯¤Ë¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Æ©¤±È©¤ÈUV¥±¥¢¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÎ¾Î©¤¹¤ë¸ÂÄê¥ë¡¼¥¹¡ª
¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼UV¥·¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥±¤Î¹á¤ê¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥¯¥é¥Ö ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼UV¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯4·î25Æü¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¯¥é¥Ö ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼UV¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
²Á³Ê¤Ï1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
