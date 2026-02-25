お笑いコンビ「アルコ&ピース」の平子祐希（47）と酒井健太（42）が、25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。司会の黒柳徹子（92）の質問に爆笑する一幕があった。

今年結成20周年を迎える同コンビ。お笑いの道へ進んだきっかけについて、平子は両親が好きだったという映画「男はつらいよ」シリーズの寅さん役で人気があった、渥美清さんの名前を挙げた。

相方・酒井は「20歳頃、大学を辞めた時に友人に誘われて」と告白。もともとお笑いファンで、志村けんさん、「ダウンタウン」、「とんねるず」に憧れたが、「前に出るタイプではなかった」といい、「相方がいたのでここまでやって来られた」と語った。

これを受けて、平子は「学校で明るくてはしゃいでるヤツが芸人になっても、意外と続かない」と分析。「クラスの後ろで隅っこで、ぼそぼそと2、3人で、昨日聞いたラジオの感想をしゃべってる男子のほうが続いてる印象」と話すと、司会の黒柳徹子は「憂うつな話だね」と苦笑い。隣で聞いていた酒井は笑いをこらえた。

また福島県いわき市出身の平子は、地元について「東北なんで、あんまりはしゃがない県民性。一歩後ろにいて、あまり多くを語らない」と解説。自身もリアクション芸で苦労した経験を明かすと、黒柳は「でもどうですか？こんなやりにくそうな人と一緒にいて」と酒井に向けて質問。酒井は「やりにくそうな人？」と思わず聞き返しながら爆笑した。

平子は「明るくはないんですよね」と認めたが、黒柳はまたしても「明るくない人と一緒にやってどうですか？」と重ねた。「僕もそういうタイプなんで、波長が合う」という酒井に、黒柳は「憂うつそうであっても波長が合う」と繰り返し、自分を納得させていた。