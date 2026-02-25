お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が25日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。引っ越しについて話した。

旅行でニュージーランドを訪れていたという向井は「お休みって大事だな。1個区切りをつけるというか、リフレッシュが非常にできたので」とした上で「私事なんですがニュージーランドから帰ってきて引っ越しをしまして…」と報告。

続けて「完了したのが3日前かな？ニュージーランドから帰ってきて引っ越しの準備を始めて、ニュージーランドに滞在しているときに水道の繋げる連絡とかガスを何日に立ち会いでとか手続きも同時にやっていたんですけど、僕は手続きが本当に苦手な人間なんですよ」と引っ越しに関する“手続き”について明かした。

さらに「Wi-Fi、インターネットを繋がなきゃいけないじゃないですか。新しく住むところにインターネット繋げるために会社に連絡入れると今って電話入れた時点で音声ガイダンスに繋がるじゃないですか、人としゃべりたいんですよ俺は」「どこにかけてもまず音声ガイダンスで“こちら〇〇です。今大変電話が混み合っています”ってあれ絶対に言うシステムにしているんですか？いつかけたって…」と話した。