株式会社リクルートは２５日、都内で「『ＳＵＵＭＯ住みたい街ランキング２０２６首都圏版』発表会」を行った。

住みたい街（駅）の第１位は９年連続で横浜（神奈川県）。２位は大宮（埼玉県）、３位は吉祥寺（東京都）と続いた。

得点ジャンプアップした（前年と比べ人気度があがった）街には１位が高輪ゲートウェイ（東京都）、２位が飯田橋（同）、３位がセンター北（神奈川県）。ＳＵＵＭＯの江原亜弥美副編集長は大企業の本社移転や街開きの影響ではないかと説明した。穴場だと思う街は、１位が北千住（東京都）、２位が大宮（埼玉県）、３位が和光市（同）だった。

◆住みたい街（駅）ランキングＴＯＰ３０

１位 横浜

２位 大宮

３位 吉祥寺

４位 恵比寿

５位 東京

６位 池袋

７位 品川

８位 新宿

９位 目黒

１０位 渋谷

１１位 浦和

１２位 船橋

１３位 武蔵小杉

１４位 鎌倉

１５位 舞浜

１６位 流山おおたかの森

１７位 立川

１８位 中野

１９位 さいたま新都心

２０位 北千住

２１位 柏

２２位 桜木町

２３位 中目黒

２４位 つくば

２５位 表参道

２６位 有楽町

２７位 川崎

２８位 川越

２９位 みなとみらい

３０位 所沢

◆得点ジャンプアップした街ＴＯＰ１０

１位 高輪ゲートウェイ

２位 飯田橋

３位 センター北

４位 本八幡

５位 横浜、日吉、大森

８位 二俣川

９位 茅ヶ崎

１０位 舞浜

◆穴場だと思う街ＴＯＰ１０

１位 北千住

２位 大宮

３位 和光市

４位 練馬

５位 つくば

６位 所沢、横浜

８位 池袋、田端

１０位 葛西、松戸