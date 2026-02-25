ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本記者クラブで会見を行った。

ミラノ・コルティナ五輪では団体で銀メダル獲得に貢献し、ペアでは日本で同種目初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）ではリフトミスなどが出て5位発進だったが、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマーク。合計231・24点で金メダルに輝き、SP5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇で列島を沸かせた。

高い技術や心揺さぶられる演技に加え、画面越しに伝わる信頼関係が日本中を魅了した。2人の関係性について“友人？戦友？家族？”と聞かれると三浦は「（見つめ合いながら）それを超えてるよね。一緒にいて当たり前な家族みたいな…ご想像にお任せします（笑）」と応じた。

木原は今後について質問を受けると、3月の世界選手権は「ゆっくり落ち着いてから次の目標や世界選手権のことは考えていきたい」とコメント。「将来的には2人でペアの指導者になることを目標にしている。それがいつになるかは今の時点では全く分からない」と話した。