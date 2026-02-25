ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本記者クラブで会見した。

日本の新聞、放送、通信各社が中心となって企画運営している会見。さまざまな媒体が参加し、日本農業新聞からは「畜産物のことをお伺いしたいが、パワーになっている農産物は何かございましたら教えていただきたい」と質問が飛んだ。

意外な問いにふたりは顔を合わせて答えを確認。木原は「ふたりともやっぱりお米が大好き。試合にも必ず持参して普段と変わらない摂取量を心がけていますし、お米大好きです」と笑えば、三浦も「私も同じく、お米大好き。試合にも持っていてますし、グラム数も体調とかコンディションに合わせてその日のコンディションに合わせて食べてます」と息ぴったりだった。

２０１９年にペアを結成。当初、現役引退も考え始めていた木原は三浦との出会いについて「雷が落ちた」と表現していた。ペアとしての相性は抜群で、着実に成長を遂げた。

二人はフィギュアスケートペアでショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れながら、フリーでは世界歴代最高得点。大逆転で日本勢初の金メダルに輝いた。同日に行われた日本選手団の解団式ではオリンピック特別賞と団長賞を受賞した。