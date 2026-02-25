ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２５日、東京・千代田区の日本記者クラブで行われた記者会見に出席した。

ミラノ五輪で悲願の頂点に輝き、“りくりゅうフィーバー”のまっただ中にいる２人。４年後に想像する姿を問われると木原は「本当に終わってから忙しくさせて頂いて、自分とも向き合っていない。２人でも話していない。正直本当にわからないです」と素直な気持ちを明かす。その横で、三浦は「まだわからないですが、一つ、木原選手が引退するときは私も一緒に引退するとき。私が違う人と組んで続けることは絶対に無いです」と宣言した。

日本フィギュア勢は団体、個人の４種目で計６個と史上最多メダルを獲得。男女シングルではともにダブル表彰台。ペアのフリーで、「りくりゅう」が世界歴代最高得点をたたき出すなど「フィギュア大国」へと躍進した。４月の世界的アイスショー「スターズ・オン・アイス」の日本ツアーには「りくりゅう」を始め、坂本花織らメダリストも多く出演することから、チケットはこの日までにほぼ完売となるフィーバー。前日の帰国時は、成田空港に約４００人が詰めかけていた。