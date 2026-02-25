¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢´ÏÁ¥¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ³¤·³ Àï´Ï »°³Þ ¥Õ¥ë¥Ï¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Õ¥ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¥¢¥Ã¥× ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤Ê¤É5·îÈ¯Çä¾¦ÉÊ¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò°ìµó¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö2026Ç¯5·î ¿·À½ÉÊ¾ðÊó¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÏÁ¥¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ³¤·³ Àï´Ï »°³Þ ¥Õ¥ë¥Ï¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Õ¥ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¥¢¥Ã¥× ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤¬5·î27Æü¤´¤íÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö»°É© F-2B ¡ÈÈô¹Ô³«È¯¼Â¸³ÃÄ¡É w/ASM-3¡×¤¬5·î23Æü¤´¤í¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Üー¥¤¥ó¥° 777-300ER ¡È¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¥¤¥¿ー¡É¡×¤¬5·î23Æü¤´¤í¡¢¡Ö¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¿ÌÅÅ II ¡È¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È30¼þÇ¯µÇ°ÅÉÁõµ¡¡É¡×¤¬5·î30Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥«ー¥â¥Ç¥ë¤ä¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ôÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´ÏÁ¥¡¢Àï¼Ö¡¢ÀïÆ®µ¡¡¢¹Ò¶õµ¡¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¡¢¥«ー¥â¥Ç¥ë¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¿ôºÆÈÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ³¤·³ Àï´Ï »°³Þ ¥Õ¥ë¥Ï¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Õ¥ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¥¢¥Ã¥× ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×È¯ÇäÆü¡§5·î27Æü¤´¤í È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§7,150±ß ¥¹¥±ー¥ë¡§1/700¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ 189mm¡¢Á´Éý 45mm
¡Ö»°É© F-2B ¡ÈÈô¹Ô³«È¯¼Â¸³ÃÄ¡É w/ASM-3¡×È¯ÇäÆü¡§5·î23Æü¤´¤í È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§6,160±ß ¥¹¥±ー¥ë¡§1/48¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ 328mm¡¢Á´Éý 244mm
¡Ö¥Üー¥¤¥ó¥° 777-300ER ¡È¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¥¤¥¿ー¡É¡×È¯ÇäÆü¡§5·î23Æü¤´¤í È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§3,630±ß ¥¹¥±ー¥ë¡§1/200¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ 370mm¡¢Á´Éý 324mm
¡Ö¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È ¿ÌÅÅ II ¡È¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È30¼þÇ¯µÇ°ÅÉÁõµ¡¡É¡×È¯ÇäÆü¡§5·î30Æü¤´¤í È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§5,720±ß ¥¹¥±ー¥ë¡§1/72¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ 273mm¡¢Á´Éý 195.5mm
