お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健（56）が25日、都内で家電量販店「ビックカメラ」の新オリジナルブランド記者発表会に出席した。

これまであった3つのプライベートブランドを統合し新ブランド「ビックアイデア」を展開していく。「良いより、よくぞ」をテーマに、ドライヤーや干し方に合わせたタオルなどを販売していく。

堀内はタレントの朝日奈央（31）とともにビックカメラカラーの赤い衣装で登場。朝日は普段から同社を利用し、掃除機や家庭用ゲーム機を買ったことを明かした。

堀内も最近、ポータブルテレビを購入したことを告白。「大きいテレビは子供たちがYouTube見ているので、小さいのでネプリーグとか見ています」と私生活の一端を語った。

2人は欲しい新商品の提案も行い、堀内は「逆電子レンジ」を提案。不思議なネーミングに朝日は首をかしげたが、堀内は「冷蔵庫にカレーとかを温かいうちに入れると他の冷蔵庫の物も温まって邪魔になってしまう。だからこれで冷やす」と使用用途を説明した。

「子供の離乳食とかも温かいとすぐに食べさせられないから、そこに入れて冷やして食べさせることができる。ポテトサラダとかも熱いジャガイモを冷やす時間がある。電子レンジみたいに一瞬で冷やせる物があればいいんじゃないかなと思う」とコメント。しっかりと中身が考えられた製品であることが分かると、会場からは歓声が上がった。奇抜なネーミングと練られたアイデアに担当者も感服していた。

一方で堀内らしいユニークなアイデアも飛び出した。「名倉潤びんぼうゆすり発電機」とフリップを見せると、会場からは笑いが起こった。「潤ちゃんはずっと貧乏ゆすりをしている。俺が指摘すると“ちゃうわ、筋トレや”とか言う。あのエネルギーがもったいないから、何とかできないかなと。無駄じゃないですか」と暴露し、発電に利用されることを願った。本番中も大きな揺れを感じるといい「（実現したら名倉の妻の）渡辺満里奈ちゃん喜ぶと思う」と締めくくった。