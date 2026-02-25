¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤À¸³è¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ÖÇ¯¶â60Ëü±ß¡×¡Ö»ñ»º6053Ëü±ß¡×¡Ö²È¶È¤ÎÇ¯¼ý360Ëü±ß¡×¤ÎÀáÌó¤Ç¤¤Ê¤¤70Âå¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡£6Ç¯¤Ç1953Ëü±ßÍÏ¤«¤·¡¢¤¹¤¬¤Ã¤¿¡ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¡É¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý
»ñ»º¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º¤òÊ¬»¶¤·¡Ö¤ª¶â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À»ñ»º±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨±¿ÍÑ¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡£Ìî¿¬Å¯»Ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø100ºÐ¤Þ¤Ç»Ä¤¹ »ñ»º¡Ö»È¤¤ÀÚ¤ê¡×¼ÂÁ©Ë¡¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢70ÂåÉ×ÉØ¤È70Âå¥·¥ó¥°¥ë½÷À¤Î2¤Ä¤Î»öÎã¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢Ï·¸å¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎðÁØ¤Î»ñ»º¤Î¼ÂÁü
¹âÎðÁØ¤Î»ñ»º¤Î¼ÂÁü¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
»öÎã1¡§»ÜÀßÆþµï¤âÁÛÄê¡ÄÇ¯¶â153Ëü±ß¡¦70ÂåÉ×ÉØ¤Î¸½¶â¤Î°Ü¤·Àè
70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¡¢¶âÍ»»ñ»º2000Ëü±ß¤ÈÉÔÆ°»º1800Ëü±ß¶¯¤ÇÁí»ñ»º¤Ï3800Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÉÔÆ°»º¤Ï±üÍÍ¤Î¤ª»Ð¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦Æ±Ì¾µÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¶â²½¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶âÍ»»ñ»º¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
80ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÏ«¼ýÆþ¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö96Ëü±ßÄøÅÙ¸«¹þ¤á¤ë¤¦¤¨¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤âÉ×ÉØ2¿Í¤Ç153Ëü±ß¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á80ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Ï250Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ù½Ð¤ò¿ä·×¤·¡¢Ç¯´Ö¼ý»Ù¤ò·×»»¤¹¤ë¤È70Ëü¡Á80Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¸½¾õ¤Ç»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£10Ç¯ÄøÅÙ°ú¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°·¤¤¤ÎÆñ¤·¤¤¶¦Æ±Ì¾µÁ¤ÎÉÔÆ°»º°Ê³°¤Î»ñ»º¤ÎÇÛÊ¬¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑ»ñ»º¤Ï³¤³°Êª¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢³°¹ñ³ô¼°¡Ê51¡ó¡Ë¡¢³°¹ñºÄ·ô¡Ê20¡ó¡Ë¤ÎÈæ½Å¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸½ÍÂ¶â¤Ï29¡ó¤È3³ä¤Û¤É¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï70ÂåÉ×ÉØ¤ÎÁêÃÌÅö½é¡¿ÁêÃÌ¸å¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª ½Ð½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
85ºÐ¤«¤éÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÆþµï¤òÁÛÄê¡ÊÆþµï°ì»þ¶â521Ëü±ß¡¢Ç¯´ÖÆþµïÈñ246Ëü±ß¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¡Ê153Ëü±ß¡Ë¤È¤Îº¹³Û¤Ë¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¸³èÈñÍÑ¤â¹Í¤¨¡¢Ç¯´Ö170Ëü¡Á180Ëü±ß¤Î¼è¤êÊø¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯ÄøÅÙ¤Ï¼è¤êÊø¤·¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á´»ñ»ºÊ¿¶Ñ¼ý±×Î¨3¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢85ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç»ñ»º¤Ï34¡ó¶¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Ê¿¶Ñ±¿ÍÑ¼ý±×Î¨¤ò3¡ó¤ÈÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö170Ëü¡Á180Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â100ºÐ¤Þ¤Ç»ñ»º¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤Ï¼è¤êÊø¤·¤äÁÈ¤ß´¹¤¨¤¬¤·¤Å¤é¤¤
¤³¤Î»öÎã¤Ç¤ÏÁêÃÌÅö½é¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÍ»»ñ»º¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤Î¸½¶â²½¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÌ¾µÁ¤¬»ÐËå¤Î¶¦Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Íè¡¢²ÝÂê¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò½ü¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¶¦Æ±Ì¾µÁ¿Í¤Î¤ª»Ð¤µ¤Þ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÊý¤¬ÁêÂ³¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤Ï¤³¤ÎÅÚÃÏ¤â¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÆþ¤ì¤Æ¹Í¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë½»¤à60Âå¤Î¡Ö8¿Í¤Ë1¿Í¡×¤¬¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¶âÍ»»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¡×
¼ÂºÝ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤ÏÂà¿¦¸å¤Î»ñ»º¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î²óÅú¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡ÖÉôÊ¬ÇäµÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦¸å¤ÎÀ¸³è»ñ»º¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÉôÊ¬ÇäµÑ¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÚÃÏ¡¦²È²°¤ò°ìÅÙÇäµÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¡¦²È²°¤ËÄÂÂß¤È¤·¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤ë¡Ö¥ê¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÆÀ¸³èÈñ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¡ÖÅÚÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¶âÍ»»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â°ìÄê¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö60Âå6000¿Í¤ÎÀ¼¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤ÏÅÚÃÏ¤À¤±¤Ç¼è¤êÊø¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬593¿Í¡¢»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î12.2¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8¿Í¤Ë1¿Í¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»öÎã2¡§»Ù½Ð¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¹â¥ê¥¹¥¯±¿ÍÑ¡×¤ËÁö¤ë70Âå½÷À
70Âå¤Î¥·¥ó¥°¥ë½÷À¤Ç¤¹¡£8Ç¯Á°¤Ë½é´ü¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»º¤¬3553Ëü±ß¤ÇÉÔÆ°»º¤¬2500Ëü±ß¡¢¹ç·×¤Ç»ñ»º¤Ï6053Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Ë·Ñ¤¬¤»¤¿²È¶È¤«¤é¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Ï360Ëü±ß¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÇ¯¶â60Ëü±ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¼ýÆþ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù½Ð¤âÂ¿¤¯¤ÆÇ¯´Ö¼ý»Ù¤Ï130Ëü¡Á150Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»Ù½Ð¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
6Ç¯¸å¤ÎºÆÌÌÃÌ¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÁí»ñ»º¤Ï¶âÍ»»ñ»º4100Ëü±ß¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤À¸³è¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»Ù½Ð¤ÎÍÞÀ©¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á±¿ÍÑ¤ÇÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢86¡ó¤ò³°¹ñ³ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï70Âå½÷À¤Î8Ç¯Á°¡¿2Ç¯Á°¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª ½Ð½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
ÊÆ¹ñ³ô¹â¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ö±¿ÍÑ±×¡×Íê¤ß¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï´í¤¦¤¤
¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ù½Ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÎã2¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë²È¶È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö±¿ÍÑ»ñ»º¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤¿¤é°ú¤½Ð¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ñ»º³èÍÑ¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ä¾¶á¤Ï3000Ëü±ß¤Û¤ÉÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¹âÇÛÅö³ô¤¬2ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¤½¤Î´Ö¤â»Ù½Ð¤ÎÍÞÀ©¤ÏÁ´¤¯¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ñ»ºÁí³Û¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Î¾å¾º¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ²áÊ¬¤Ê»Ù½Ð¤Ï¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·Áê¾ì´Ä¶¤¬¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤Àº£Ç¯¤ÏÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤ò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç»Ù½Ð¤ÎÍÞÀ©¤¬¸«¹þ¤á¤ì¤Ð¹¬¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
