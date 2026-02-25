ケンタッキーフライドチキンのメイプルシロップをちゅ〜るを間違えた猫ちゃんが話題になっている。



【写真】「それちゅ〜るでしょ！」と抗議

「違うよ。ちゅ〜るじゃないよ」という文章とともに投稿された画像には、何かを必死に訴えている猫ちゃんの写真が。怒っているような、少し悲しそうな表情をしながら、お口をあけて、おやつをおねだりしているそう。登場する猫ちゃんはマンチカンのひまり︎ちゃん、5歳。性格はツン多めのツンデレだそうだ。



投稿主がケンタッキーのビスケットに付いてくる、スティック状のパウチに入ったメイプルシロップを使おうとすると、猫たちから絶大な支持を受ける猫用おやつ「ちゅ〜る」だと勘違いされ、「それちゅ〜るでしょ？食べさせて！」とおねだりされたそう。確かにケンタッキーメイプルシロップとちゅ〜るは形状がそっくり。飼い主である亀ぽま（@himaritomugi）さんに、撮影時の状況など詳しく聞いた。



――撮影時の様子は？



亀ぽま：ダイニングテーブルでケンタッキーを食べていて、メープルシロップをつけようと開封したら、「うにゃっ！」て言って猛ダッシュでやってきて、超至近距離で大声でみゃー！と鳴き始めました「ひまり違うよ！」って言ってもずっとウロウロしていて、納得していない様子でした（笑）。



――他の食べ物でも間違えることはありますか？



亀ぽま：似たような形状のもの、例えば羊羹とか、スナック菓子みたいなものをカサカサさせただけでもめちゃくちゃ反応します。特に個包装の柿の種を開けた時とか「おやつかな！？」と反応する、超食いしん坊なんです（笑）。



◇ ◇



SNSでは「なんで私のちゅ〜る食べてるの？ってびっくりしてる顔」「形状で覚えるタイプですね。」「よこせ感がすごい！」「これは人間用ちゅ〜るだよ〜」「お口開けて待っている姿が可愛すぎて悶絶」などの反響が集まった。ちゅ〜るが発売されてからというもの、猫たちのおやつへの欲望が加速していると感じるのは筆者だけだろうか。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）