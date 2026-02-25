ダルビッシュが自身のXで決起集会の様子を公開…サポートメンバーも参加

野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして宮崎合宿に参加していたパドレスのダルビッシュ有投手が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、23日に開催された選手たちによる決起集会の様子を公開した。豪華なメンバーが揃う中、合宿を支えたサポートメンバー6人も同席しており、ネット上のファンからは「さすがの気遣い」「いい関係性」と感動の声が上がっている。

ダルビッシュは「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました。菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした」と報告し、集合写真を投稿した。

トップ選手たちが笑顔を見せる輪の中には、巨人の中山礼都内野手、西武の仲田慶介内野手、糸川亮太投手、篠原響投手、ロッテの石垣勝海内野手、広島の佐藤柳之介投手の姿もあった。6人は22日、23日のソフトバンクとの強化試合で宮崎合宿にサポートメンバーとして参加していた。

チームの垣根や立場を越えた温かい交流に、SNS上のファンも感激した様子だった。公開された写真に対し「合宿も決起集会もサポートメンバー含めて良い時間を過ごせたのでしょうね」「この輪の中に糸川篠原仲田がいるのなんかめちゃくちゃ嬉しい」「貴重な会に参加できてきっとガキさん（石垣）の人生においてとってもとっても価値のある時間だったと思います!!」「佐藤柳之介も参加させてもろてるやーん」「仲田選手篠原選手も一緒でうれしい」といった声が相次いで寄せられていた。（Full-Count編集部）