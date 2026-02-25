Jリーガーの「好きな海外の選手」ランキング！ ２位はネイマール、３位はペドリ＆クリロナ、堂々の１位は？
Jリーグは今夏からスタートする2026-27シーズンを前に、現在は約半年間の「百年構想リーグ」を開催している。
『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会に先立ち、Jリーグ全60クラブの情報が満載の『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行した。
この名鑑作成に際し、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施。本稿では「好きな海外の選手」の回答を集計（J１クラブのみ）し、トップ10を発表する。
44票で堂々の１位に輝いたのは、歴代最多８度のバロンドール受賞を誇り、22年のカタール・ワールドカップでアルゼンチン代表を優勝に導いたリオネル・メッシ。続く２位には、サッカー王国ブラジルのスーパースター、ネイマールがランクイン。３位はバルセロナの至宝ペドリと数々のタイトルを総なめにしてきたクリスティアーノ・ロナウドが同率で並んだ。
J１の選手たちが選んだ「好きな海外の選手」トップ10は以下のとおり。
１位 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）44票
２位 ネイマール（サントス）26票
３位 ペドリ（バルセロナ）23票
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
５位 ロナウジーニョ（元バルセロナほか）19票
６位 アンドレス・イニエスタ（元バルセロナほか）18票
７位 セルヒオ・ラモス（無所属/元レアル・マドリーほか）15票
８位 フィルジル・ファン・ダイク（リバプール）12票
９位 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）11票
10位 エデン・アザール（元チェルシーほか）10票
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】C・ロナウド、ネイマール、ペドリらを退けて圧倒的１位に輝いたのは？ サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！「Jリーガーの好きな海外選手」最新版TOP20を一挙紹介！
