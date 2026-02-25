“謎モデル”正体はミセス、3人の「らしさ」掛け合わせ合成 SNS驚き「ひぇ…違和感ない」「見たことある人なのに見たことないみたいな」「AI使ってないのがすごい」
Mrs. GREEN APPLEが、「眼鏡市場」を展開するメガネトップの新レーベル「QRO（クロ）」のブランドミューズに就任した。同レーベルが25日、公式Xを更新し、数日前からSNSで話題を集めていた“謎モデル”の正体を明かした。
【画像】大森×若井×藤澤が掛け合わさった…モデルの表情
同レーベルの公式Xは2月16日、「謎のアイウェアブランドのモデルは誰？」と顔写真を公開。メンバーの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架に似ているようでどこか違う、絶妙な表情にSNSではさまざまな考察が寄せられていた。
きょう25日の正午に、同レーベルの詳細が発表され、その後の投稿で「謎モデルの正体はMrs. GREEN APPLE3人の合成」と種明かし。「それぞれのメンバーの写真から『らしさ』を抽出し、掛け合わせ、1人のモデルに。どこにメンバーごとの『らしさ』が現れているのか、ぜひチェックしてみてください」と説明。「※合成にAIは用いておりません」とも添えた。
この投稿に「ひぇ…違和感がないのが面白い笑」「AI使ってないのがすごい」「なんか不思議な感じ〜見たことある人なのに見たことないみたいな」「面白い着眼点を楽しませて頂きました」などのコメントが寄せられた。
同レーベルは“黒眼鏡専門デザイン”としたもの。「22種類デザイン×2パターン（計44種）」の品ぞろえで27日より、全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場ウェブサイトにて発売される。また、新TVCM「眼鏡市場「QRO」DEBUT 篇」が27日より全国で放映される。
