TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が25日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。高市早苗首相（自民党総裁）の事務所が、先の衆院選で当選した自民議員側に対し、当選祝い名目で数万円相当のカタログギフトを配布していたことに言及した。

首相は自身のX（旧ツイッター）で、当選へのねぎらいの気持ちを込め、全員に「（自身が支部長を務める）奈良県第2選挙区支部として品物を寄付した」と説明した。政治資金規正法は「何人も公職の候補者の政治活動に関して寄付をしてはならない」と規定。一方、支部を含む政党から公職の候補者への物品による寄付は認められている。

自民では昨年3月、当時の石破茂首相が衆院1期生に10万円分の商品券を配ったことが判明し、批判を浴びた経緯がある。党内からは「あれだけ問題になったのに、なぜ同じことを繰り返すのか」（関係者）と疑問視する声が出た。

首相の説明には、違法性はないとの認識を示す狙いがあるとみられる。ただ、自身を除く自民の全当選者は追加公認を含め315人。総額が数百万円に上る可能性がある。

安住アナは「なんとなく私たちの感覚だと会社の社長やリーダーが社員にお祝い、プレゼントを贈るということでありそうだなという感じにも思うわけなんですが」としつつ、「ただ政治家の場合は政治資金規正法というものがありまして、個人から政治家への寄付は禁止されている」と指摘。

そのうえで「高市さん個人から他の同僚とはいえ政治家になるわけですから、そこは寄付になるようなことではいけないということで、高市さんもこれは個人ではなくて自分の事務所からだというふうに言っているわけですが、また一方で、やはりそのお金がどこから出てきたのかということで、もしこれが政党助成金であれば税金が原資ということになりますので、やはりちょっとここは怪しいなというような気持ちを持つ人が多いのかも知れません」と話した。