¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥«¥Ö¥¹Æþ¤ê¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë¸ÅÁã¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡ÖÍ³²¤Ê¸µÎø¿Í¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¤½¤ì¤À¤±´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡½¡½¡£¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¿·¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¸å¡ØÍ³²¤Ê¸µÎø¿Í¡Ù¤ÈÈóÆñ¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£Æ£Á¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£³Æü¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ºòµ¨£±Ç¯£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¶²¯£´£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²Ã¤ï¤êÂÇËÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£±£³£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¡¢£±£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¶ÂÇÅÀ¤ÈÄãÌÂ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¥É·³¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇÍÀ¼¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï»Ä¹ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡¢¥É·³¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ò¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¸ò´¹¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È£´Ç¯£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸£°²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥Ö¥¹£Æ£Á¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¸ò´¹Í×°÷¤À¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÍ³²¤Ê¸µÎø¿Í¤¬¿·¤·¤¤¿Í¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡££²¿Í¤Ë¿À¤Î¤´²Ã¸î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡Ö¥í¥¹¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥·¥«¥´¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÏÇò»æ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Ìîµå¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤¢¤ë³¹¤Ç¤Ï¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Î³¹¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¿·Å·ÃÏ¤ÇÌ¾ÍÀ²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¡£