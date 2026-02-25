◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 那須川天心―ファン・フランシスコ・エストラーダ（４月１１日、両国国技館）

４月１１日に東京・両国国技館で再起戦に臨むＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２５日、都内で会見。ＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦で、元２階級制覇王者でＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位のファン・フランシスコ・エストラーダ（３５）＝メキシコ＝と対戦する。

那須川は昨年１１月２４日、ボクシング転向８戦目でＷＢＣ世界同級王座決定戦に臨み、井上拓真（大橋）に０―３の判定負け。キック時代を含めプロ公式戦５５戦目で初黒星を喫した。

井上拓へのリベンジの思いを問われ「そのための試合だとは思っています。エストラーダは一筋縄ではいけない相手だとと思っているが、（井上拓に）やり返さないと気が済まない。リベンジするための第一歩かなと思います。必ずやり返します」と力強く語った。

井上拓に対しては、昨年大みそかにバンタム級転向初戦で勝利した元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３６）＝志成＝が対戦を切望。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の対戦が計画されている５月の東京ドーム興行で、井上拓と井岡の対戦が実現する可能性も浮上している。

井上拓と井岡が対戦すればどうなると思うか問われた那須川は「どうなんですかね。どっちかが勝つと思います。やっぱ、どっちを言っても…。僕は右も左もないです」と明言を避けたが、「願望を言えば、拓真選手に勝っていただかないと、僕のストーリーにつながらないので。というのは、競技者目線ではあります」と井上拓の勝利を願い、リベンジへの思いを語った。