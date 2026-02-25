「ボイプラ2」から誕生・ALPHA DRIVE ONE「TGC」初出演 山下美月・宮世琉弥ら追加出演者解禁【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/02/25】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）より、追加出演者が発表された。
メインアーティスト第5弾に、総投票数2,600万超えのオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した大型新人8人組ボーイズグループで、2026年1月12日にデビューしたALPHA DRIVE ONEの出演が決定。同日に発売されたTHE 1ST MINI ALBUM『EUPHORIA』は発売初日でミリオンセラーを達成し、同アルバムに収録されたデビュー曲『FREAK ALARM』では韓国の地上波3局の音楽番組すべてで1位を獲得したボーイズグループとして9年ぶりに新たな歴史を打ち立てるなど、鮮烈なデビューを飾ったK-POP界の新星。日韓のみならずグローバルな人気が拡大している。
また、Miyuki（大島美幸・森三中）、Yoshiko（よしこ・ガンバレルーヤ）、Mahiru（まひる・ガンバレルーヤ）からなる音楽ユニットで、2024年5月に1stデジタルシングル『ASOBOZE』でアーティストデビューしたMyMも登場。2025年12月には初のクリスマスソングとして『煖-DAN-』を配信リリース。MEMENTO「心に残る」／YUMMY「美味しい」／MUSIC「音楽」=「心に残る美味しい音楽」で世界を目指す。2組とも「TGC」初出演となる。
メインモデルに、CanCam専属モデルも務める全女子憧れの存在で、あふれる透明感と確かな演技力で、俳優としても存在感を放つ山下美月が決定。ゲストに、2026年公開の映画『教場 Reunion』、『教場 Requiem』、『東京逃避行』、『口に関するアンケート』と、話題作の数々の全てにメインキャストとして出演する綱啓永と、2025年3月公開の映画『顔だけじゃ好きになりません』にて映画単独初主演を飾り、現在放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』にも出演する人気俳優で、アーティストとしても2026年3月25日には3rd Album『Illusion』の発売を、2026年6月、7月には7都市を巡る全国ツアー『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』の開催を控えるなどマルチに活躍する宮世琉弥も参加する。
さらに、『TGC 2026 S/S』の開幕を盛り上げるオープニングアクトには、2025年8月13日にリリースされた1st EP『Plot Twist』でデビュー後、The Hollywood Reporter、NME、Rolling Stoneなど海外の有力メディアから「2025年最も注目すべきK-POPグループ」として選出されたガールズグループで、2026年2月26日に、1st EP『Plot Twist』以来約6ヶ月ぶりとなるカムバックを控えるAtHeart（TGC初出演）が追加出演することが発表された。
TBS系にて現在放送中の金曜ドラマ『DREAM STAGE』のスペシャルステージが決定。本作は、世界の音楽シーンを席巻し、若者たちの憧れの象徴となっているK-POP業界を舞台に、かつて問題を起こしてK-POP業界を追放された元天才音楽プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、華やかに見える業界の裏で、食事やプライベートで厳しい制限を受け、過酷な練習に耐えながら夢を目指す熱い絆の物語。主演の元天才音楽プロデューサー役に中村倫也、落ちこぼれ練習生7人を支えるマネージャー役に池田エライザを迎え、各回を彩る国境を超えた日韓の豪華俳優陣のゲスト出演も話題を呼んでいる。
今回のスペシャルステージでは、アーティストとしてのデビューを前に、本作に物語の鍵を握る役柄として出演中のNAZEが、物語とともにさらにパワーアップした姿でTGCにカムバック。同グループはTBS、CJ ENM Japan、C9エンターテインメントが3年がかりでアジア各国から選抜した、将来グローバルスターとなる可能性を大いに秘めた7人による新たなボーイズグループで、前回の『TGC 2025 A/W』では記念すべき初パフォーマンスを披露した。さらに、NAZEのライバルグループで、注目の若手俳優・岩瀬洋志が圧倒的センターを演じる期間限定の5人組ボーイズグループ・TORINNER（岩瀬、HOJIN、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC）はラストライブを披露する。（modelpress編集部）
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150ー0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順
モデル：きぃぃりぷ、chun、中村里砂、向井怜衣 他 ※50音順
ゲスト：黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順
メインアーティスト：ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、MyM 他 ※50音順
オープニングアクト：AtHeart、ONSENSE、瀬名ちひろ 他※50音順
MC：EXIT、鷲見玲奈 他※50音順
スタジオMC：柏木由紀
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
