再婚発表の“2児のシンママ”藤咲凪「念願のプリンセス」結婚式ショット披露「リアルお姫様」「綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/25】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女の元メンバーでタレントの藤咲凪が2月24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。結婚式でのドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】“AI画像疑惑”26歳シンママ「リアルお姫様」夫とキス寸前の結婚式ショット
2025年12月に再婚を発表した藤咲は、「念願のプリンセス」とつづり、東京ディズニーリゾートで行われた結婚式の様子を投稿。繊細な刺繍が施された純白のウエディングドレス姿でミッキーマウスやミニーマウスに祝福される様子や、映画「美女と野獣」のプリンセス・ベルを彷彿とさせるイエロードレスで、大階段に立つショットなどを披露した。タキシード姿の夫の顔をスマートフォンで隠しながらのキスショットなど、幸せに満ちた挙式の模様を伝えている。
この投稿は「おめでとうございます」「リアルお姫様すぎる」「そのまんまベルじゃん」「理想の結婚式で感動」「綺麗すぎる」「末永くお幸せに」などと反響を呼んでいる。
藤咲は、2017年“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んだ。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで注目が集まり、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表。アーティストユニット・最終未来少女のメンバーとしても活動していたことから、リアル“【推しの子】”と話題を集めた。2025年7月にはグループを卒業している。
2023年6月には「サンデー・ジャポン」で、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表していた藤咲。2025年12月7日の放送で同年9月に再婚していたことを報告し、同日にXで純白のウエディングドレス姿を公開していた。（modelpress編集部）
