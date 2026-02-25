¡ÚÄÌ²ßÊÌ¤Þ¤È¤á¤È¸«ÄÌ¤·¡Û¥æー¥í±ß¡¡´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¾º´ðÄ´¤«¤éµÞ²ÃÂ®
Àè½µ¤«¤éºòÆü¤Þ¤Ç¤Î¤Þ¤È¤á
¥æー¥í±ß¤Ï¡¢¡Ö´Ë¤ä¤«¤ÊÄìÂÇ¤Á¤«¤éµÞÆ¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£
16Æü～22Æü¡§ 181.00～182.50±ß¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¿ä°Ü¡£²¼ÃÍ¤ò¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤ëÄì·ø¤¤Æ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
23Æü¡§ 182±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¾®µÙ»ß¡£
24Æü¡Ê½ÅÍ×¡Ë¡§ Åìµþ»Ô¾ì¤«¤é²¤½£»Ô¾ì¤Ë¤«¤±¤ÆÇã¤¤¤¬²ÃÂ®¡£182.30±ßÉÕ¶á¤«¤é184.19±ß¤Þ¤ÇÌó1.9±ß¤ÎµÞÆ¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Íø³ÎÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤â183.50±ßÉÕ¶á¤Ç²¼¤²»ß¤Þ¤ê¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏ
¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹ 2 185.00±ß¡Ê¿´ÍýÅªÀáÌÜ¡Ë
¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹ 1 184.20±ß¡ÊÄ¾¶á¹âÃÍ¡Ë
¥µ¥Ýー¥È 1¡¡183.30±ß¡Ê25Æü°ÂÃÍ·÷¡Ë
¥µ¥Ýー¥È 2 182.50±ß¡Ê¥íー¥ë¥ê¥Ðー¥µ¥ë¿å½à¡Ë
RSI (14)¡¡Ìó68～72¡£Çã¤ï¤ì¤¹¤®¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë70¥é¥¤¥ó¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÄ´À°¡Ê²¡¤·ÌÜ¡Ë¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£
MACD¡¡¶¯µ¤¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹¤¬·ÑÂ³¡£MACD¥é¥¤¥ó¤¬¥·¥°¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¤ò±Ô³Ñ¤Ë°ú¤Î¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾º¤ÎÀª¤¤¡Ê¥â¥á¥ó¥¿¥à¡Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£
24Æü¤ÎµÞÆ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤¿¡£°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤â¾å¸þ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Í¥Àª¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
º£½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
¡Ú¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡Û¾å¾º·ÑÂ³¡¦¹âÃÍ¹¹¿·
184.20±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢185.00±ß¤ÎÂçÂæ¤ò»î¤¹
Ä¾¶á¤ÎÄ´À°¤¬183±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç´°Î»¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ë¡£²¤ÊÆ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¥æー¥í·÷¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìÃÊ¤Î¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÂÐ¹³¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÛÍø±×³ÎÄê¤Ë¤è¤ëÄ´À°
184±ßÂæ¤Ç¤ÎÄêÃå¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢182±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤ÇÈ¿Íî
RSI¤Î²áÇ®´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½µËö¤ò¹µ¤¨¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¤À¡£ÆÃ¤Ë¡Ö±ß°Â¤±¤óÀ©¡×¤ÎÅö¶ÉÈ¯¸À¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì»þÅª¤Ë183.00±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
º£½µ¤Î¼ç¤ÊÍ½Äê¤È·ë²Ì
¥æー¥í·÷
02/25 19:00 ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë ¡Ê1·î¡Ë Í½ÁÛ 1.7% Á°²ó 1.7% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/25 19:00 ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë ¡Ê1·î¡Ë Í½ÁÛ 2.2% Á°²ó 2.2% ¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
02/26 18:00 ¥Þ¥Íー¥µ¥×¥é¥¤M3 ¡Ê1·î¡Ë Í½ÁÛ 2.9% Á°²ó 2.8% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/26 19:00 ·Ê¶·´¶»Ø¿ô ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 99.5 Á°²ó 99.4 ¡Ê·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ë
02/26 19:00 ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ -12.2 Á°²ó -12.2 ¡Ê¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶¡Ë
¥É¥¤¥Ä
02/23 18:00 Ifo·Ê¶·´¶»Ø¿ô ¡Ê2·î¡Ë ·ë²Ì 88.6 Í½ÁÛ 88.3 Á°²ó 87.6
02/25 16:00 GfK¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶Ä´ºº ¡Ê3·î¡Ë Í½ÁÛ -22.5 Á°²ó -24.1
02/25 16:00 ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 0.3% Á°²ó 0.3% ¡ÊÁ°´üÈæ¡Ë
02/25 16:00 ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 0.4% Á°²ó 0.4% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/25 16:00 ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 0.6% Á°²ó 0.6% ¡Êµ¨Ä´Á°Á°Ç¯Èæ¡Ë
02/27 16:00 Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó -0.1% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/27 16:00 Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó -2.3% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/27-03/02 Ì¤Äê ¾®ÇäÇä¾å¹â ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 0.1% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/27-03/02 Ì¤Äê ¾®ÇäÇä¾å¹â ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 3.2% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/27 17:55 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 6.3% Á°²ó 6.3% ¡Ê¼º¶ÈÎ¨¡Ë
02/27 17:55 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 0.02Ëü¿Í Á°²ó 0.0Ëü¿Í ¡Ê¼º¶È¼Ô¿ô¡Ë
02/27 22:00 ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 0.4% Á°²ó 0.1% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/27 22:00 ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 2.0% Á°²ó 2.1% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/27 22:00 ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 0.5% Á°²ó -0.1% ¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°·îÈæ¡Ë
02/27 22:00 ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 2.1% Á°²ó 2.1% ¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹
02/24 16:45 ´ë¶È·Ê¶·´¶ ¡Ê2·î¡Ë ·ë²Ì 97.0 Á°²ó 99.0
02/25 16:45 ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô ¡Ê2·î¡Ë Á°²ó 90.0
02/27 16:45 ¾ÃÈñ»Ù½Ð ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó -0.6% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/27 16:45 ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë ¡Ê2·î¡Ë Á°²ó -0.3% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/27 16:45 ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë ¡Ê2·î¡Ë Á°²ó 0.3% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/27 16:45 ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 0.2% Á°²ó 0.2% ¡ÊÁ°´üÈæ¡Ë
02/27 16:45 ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 1.1% Á°²ó 1.1% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/27 16:45 À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 0.2% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/27 16:45 À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó -2.0% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
MINKABUPRESS
MINKABUPRESS