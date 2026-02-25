¡ÚÄÌ²ßÊÌ¤Þ¤È¤á¤È¸«ÄÌ¤·¡ÛÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¥é¥ó¥É±ß¡¡Äì·ø¤¤¿ä°Ü¤«¤é¥ì¥ó¥¸¾åÊü¤ì
Àè½µ¤«¤éºòÆü¤Þ¤Ç¤Î¤Þ¤È¤á
¥é¥ó¥É±ß¤Ï¡ÖÄì·ø¤¤¿ä°Ü¤«¤é¥ì¥ó¥¸¾åÊü¤ì¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£
2·î16Æü～22Æü¡§ 9.55±ß～9.70±ß¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¿ä°Ü¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÍ½»»°ÆÈ¯É½¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¡¢¿µ½Å¤Ê¤¬¤é¤â¹â¤¤À¯ºö¶âÍø¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¡¢²¼ÃÍ¤ò¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£
2·î23Æü¡§ 9.65±ßÉÕ¶á¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Æ°¤¡£½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ¡¦²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤âÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾å¾º¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃß¤¨¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2·î24Æü¡Ê½ÅÍ×¡Ë¡§ ²¤½£»Ô¾ì¤«¤é°ìµ¤¤ËÇã¤¤¤¬²ÃÂ®¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾åÃÍÄñ¹³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿9.70±ß¤òÌÀ³Î¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢NY»Ô¾ì¤Ë¤«¤±¤Æ9.77±ßÂæ¤Þ¤ÇµÞÆ¡£ÂÐ±ß¤Ç¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤â½Å¤Ê¤ê¡¢°ìÃÊ¾å¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏ
¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹ 2 9.90 2024Ç¯¤Ë¤Ä¤±¤¿¿ôÇ¯Íè¤Î¹âÃÍ¿å½à¡£
¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹ 1 9.85 Ä¾¶á¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¡£¿´ÍýÅª¤ÊÀáÌÜ¡£
¥µ¥Ýー¥È 1 9.70 °ÊÁ°¤ÎÄñ¹³Àþ¡£¥íー¥ë¥ê¥Ðー¥µ¥ë¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê»Ù»ýÀþ¡£
¥µ¥Ýー¥È 2 9.55 2·îÃæ½Ü¤Î°ÂÃÍ·÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎºÇ½ªËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¡£
RSI (14)¡¡Çã¤ï¤ì¤¹¤®·÷Æâ¡ÊÌó70～75¡Ë
Ä¾¶á¤ÎµÞÆ¤Ë¤è¤ê¡¢RSI¤Ï70¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤Ï²áÇ®´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¿å½à¤À¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï70～80ÉÕ¶á¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢°Â°×¤ÊµÕÄ¥¤ê¡ÊÇä¤ê¡Ë¤Ï´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
MACD¡¡¶¯µ¤¤Î³È»¶
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹¸å¡¢MACD¥é¥¤¥ó¤È¥·¥°¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÐªÎ¥¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾º¤ÎÀª¤¤¡Ê¥â¥á¥ó¥¿¥à¡Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¡£¥Ò¥¹¥È¥°¥é¥à¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
24Æü¤Î¥ì¥ó¥¸¥Ö¥ì¥¤¥¯À®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´üÅª¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¶¯µ¤Áê¾ì¡Ê¥Ö¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
¡Ú¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡Û¾å¾º·ÑÂ³¡¦10±ßÂæ¤Ø¤ÎÂ¾ì¸Ç¤á
9.80±ß¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢9.85±ß～9.90±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸³«
¸½ºß¤ÎÀª¤¤¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢9.80±ßÆÍÇË¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ìë°Ê¹ß¤ÎÊÆ»ØÉ¸¤¬·øÄ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤ËÏ¢¤ì¤ë·Á¤Ç¥é¥ó¥É±ß¤â¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¡¢9.90±ß¤ÎÂçÂæ¤ò»î¤¹Å¸³«¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÂÐ¹³¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÛÃ£À®´¶¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤ÊÈ¿Íî
9.80±ßÉÕ¶á¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢9.70±ß¤Þ¤ÇÄ´À°
RSI¤Î²áÇ®´¶¤äÇ¯½éÍè¹âÃÍ·÷¤Ç¤ÎÃ£À®´¶¤«¤é¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¡£¤¿¤À¤·¡¢9.70±ßÉÕ¶á¤Ë¤ÏÇã¤¤ÃÙ¤ì¤¿Åê»ñ²È¤Î²¡¤·ÌÜÇã¤¤°ÕÍß¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤³¤ò³ä¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¤Î¡Ö·òÁ´¤ÊÄ´À°¡×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
º£½µ¤Î¼ç¤ÊÍ½Äê¤È·ë²Ì
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
02/26 18:30 À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 0.2% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/26 18:30 À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 2.9% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/27 15:00 ¥Þ¥Íー¥µ¥×¥é¥¤M3 ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 8.16% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/27 21:00 ËÇ°×¼ý»Ù ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 232.0²¯¥é¥ó¥É ¡ÊËÇ°×¼ý»Ù¡Ë
