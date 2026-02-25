東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（1月）09:30

結果 3.8%

予想 3.7% 前回 3.8%（前年比)

結果 3.4%

予想 3.3% 前回 3.3%（トリム平均・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

高市首相「市場を高い緊張感持ち、注視していること変わらない」



政府は国会同意人事案を衆参両院に提示

日銀委員候補に中央大名誉教授の浅田統一郎氏、青学大教授の佐藤綾野氏を指名

※佐藤氏は23年に円安メリット強調・緩和策維持の重要性訴えた（当時1ドル約130円）

※浅田氏は16年に「事実上のヘリマネ進めるべき」23年に「積極財政と金融緩和が重要」



【米国】

トランプ米大統領一般教書演説

株価が史上最高値を更新、経済はかつてないほど活況

インフレ率は急低下している、我々はコアインフレ率を押し下げた

住宅ローン金利は4年ぶり低水準、低金利が住宅問題を解決する

新たな貿易協定は他国にとってはるかに不利になる可能性がある

関税が株価上昇に貢献、ダウは予定より早く5万ドルを突破した



コリンズ・ボストン連銀総裁

金利は「当面」据え置かれる可能性高い、インフレリスク残っている

インフレが目標に向け低下していることを示すさらなる証拠が必要



バーキン・リッチモンド連銀総裁

金融政策は適切な位置にある、インフレ停滞を望んでいる人はいない



【中東情勢】

トランプ米大統領

イランは米国に到達可能なミサイルを製造、イランは邪悪な野望を追求



【ユーロ圏】

メルツ独首相「中国と関係を断ち切るのは自滅行為」

馬は他の馬と共に馬車を引っ張ることで力を発揮する



【中国】

上海証券時報が人民元の一方的な上昇に賭けるべきではないと警告

ファンダメンタルズから大きく上下した場合、当局は断固たる措置取るだろう



【韓国】

韓国株が史上初6000ポイント、時価総額がフランス抜き世界9位に

わずか1カ月前にドイツを追い抜いたばかり。年初来で40%超上昇

「第3次商法改正案」可決見通し「自社株の消却義務化」が含まれる

