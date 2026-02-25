嵐の公式Instagramにて、2012年6月6日にリリースされた「Your Eyes」のジャケット写真が公開された。

【写真】嵐「Your Eyes」ジャケット写真【動画】嵐「Your Eyes」MV

■嵐5人がグレーのワントーンで合わせた衣装で登場

「Your Eyes」は、相葉雅紀が出演を務めたドラマ『三毛猫ホームズの推理』（日本テレビ系）の主題歌。ダメダメ刑事・片山義太郎を演じた相葉と、三毛猫・ホームズの“化身”を演じたマツコ・デラックスの独特な掛け合いが話題を呼んだ。

公開されたビジュアルには、シックな衣装を纏った5人がそれぞれの方向を見つめ、ポケットに手を入れてポージングする姿が収められている。

衣装は（手前から）二宮和也がシャツ、パーカー、ジャケットのレイヤードスタイル、相葉がミドル丈のジャケットカーディガン、櫻井翔がライダースジャケット、松本潤がノーカラーのジャケットに同色のインナーとパンツを合わせたセットアップ、そして大野がスタンドカラーのジャケットと、それぞれの個性を引き立たせたスタイリング。グレーのワントーンコーデでまとまりのある装いに身を包んだ5人は曇天の空の下で佇んだ。

なお、2枚目には同じ衣装を纏った5人がまっすぐにカメラを見つめた別カットも公開されている。

SNSでは「マツコとのコンビも面白かった」「ＭVの世界観が印象的だったな」「大野くんイケメン」「マツコさんがドラマに出てるのも新鮮だった」「みんなのビジュ良すぎる」「潤くんの衣装も髪型も好みすぎる」「爽やかでさらにかっこいい」「この髪型の翔ちゃんかっこいい」「前髪ありの相葉ちゃん好き」「相葉さんと潤くんのハモリが好き」「この頃ニノ髪長めだったんだ」など、様々な声が寄せられている。

■動画：嵐「Your Eyes」MV