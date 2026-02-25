＜茨城県を巡る人気日帰りはとバスツアー！＞

空中に実るいちご食べ放題&クーポンシートでお得にショッピング！

約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！

【出演者】

マヂカルラブリー

斉藤慶子

塩粼太智（M!LK）

【今回体験したバスツアー】

＜はとバスツアー＞

日本最大級の“茨城空中いちご”狩り食べ放題と国産霜降り牛ステーキ丼

[料金]大人：12,680円〜13,980円

子ども：11,980円〜13,280円（6歳以上12歳未満）

【訪れた場所】

●あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡）

＜基本営業時間＞

物販店舗・フードギャラリー／10:00〜20:00

レストラン／11:00〜21:00

カフェ／9:30〜20:00

休館日／年1回（2月）

[韓国商店イルソイルソ]

営業時間／10:00〜20:00

・生生（センセン）トッポギ麺 518円

・クリームカルボブルダック炒め麺 ５袋入り 1,144円

・ヤンニョムチキン味ブルダック麺 ５袋入り 1,242円

・ミルククラシック 26個入り 950円

・メロンキック 356円

※商品、価格などは撮影時の情報です。在庫がない場合があります。

●グランベリー大地（茨城県常総市）

＜いちご狩り＞

受付時間／9:30〜14:20

案内時間／10:00から30分毎（最終案内・14:30）

[料金]※時期や日時により異なります

大人:1,400円〜4,500円・小学生:900円〜3,500円・3歳以上:500円〜3,000円

＜カフェ・グランベリー＞

受付時間／9:30〜16:30（イートイン 10:30〜16:30(Lo 16:00）

※土日祝日やシーズンにより営業時間が異なります

定休日／毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は次の日休み）

・ショートケーキカップ 500円

・いちごのエクレール 380円

・プリン（いちご） 440円

・いちごのモンブラン 650円

●道の駅常総（茨城県常総市）

営業時間／9:00〜17:00（各テナントにより営業時間が異なります）

・おてもと肉味噌 スタミナにら 1,080円

・金平れんこんの和風タルタルソース 679円

・するめいかみりん漬 1,080円

・れんこん子持ち昆布 648円

・常総納豆 鬼は内 700円

・白魚の煮干し 594円

[ぼくとメロンとベーカリー。]

営業時間／9:00〜17:00

・ぼくの生メロンパン 320円

[芋とわ]

営業時間／9:00〜17:00

・塗って焼くほくほくスイートポテト 788円

・ぽて吉 茨城いものすいーとぽてと 8個入り 1,975円

[TAMAGOYA常総ハウス]

営業時間／9:00〜17:00

・あふれるクリームシュー 400円

・天てり卵のバームクーヘン紡３cm 1,728円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです

変更の可能性がございますのでご了承ください

※現在臨時休業や営業時間変更の場合もあります

詳細情報は、店舗の公式SNS等をご確認ください

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜芸能人の冷蔵庫＞

芸能人の自宅の冷蔵庫には一体どんなものが入っているのか？

中身を見ながら持ち主は一体誰なのかを予想！

さらに専門家に聞いて収納や保存方法など悩み事を解決！

【出演者】

ヤーレンズ

島本美由紀（冷蔵庫収納のプロ）

【今回の冷蔵庫の持ち主】

安田美沙子

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「沖縄出身の有名人といえば？」

１位 安室奈美恵

２位 仲間由紀恵

３位 新垣結衣

４位 具志堅用高

５位 ISSA

６位 ゴリ

７位 比嘉愛未

８位 SPEED

９位 二階堂ふみ