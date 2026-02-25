２月２５日（水）のヒルナンデス！★茨城県を巡る人気日帰りはとバスツアー★芸能人の冷蔵庫★国民意識調査ビンゴ
＜茨城県を巡る人気日帰りはとバスツアー！＞
空中に実るいちご食べ放題&クーポンシートでお得にショッピング！
約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！
【出演者】
マヂカルラブリー
斉藤慶子
塩粼太智（M!LK）
【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
日本最大級の“茨城空中いちご”狩り食べ放題と国産霜降り牛ステーキ丼
[料金]大人：12,680円〜13,980円
子ども：11,980円〜13,280円（6歳以上12歳未満）
【訪れた場所】
●あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡）
＜基本営業時間＞
物販店舗・フードギャラリー／10:00〜20:00
レストラン／11:00〜21:00
カフェ／9:30〜20:00
休館日／年1回（2月）
[韓国商店イルソイルソ]
営業時間／10:00〜20:00
・生生（センセン）トッポギ麺 518円
・クリームカルボブルダック炒め麺 ５袋入り 1,144円
・ヤンニョムチキン味ブルダック麺 ５袋入り 1,242円
・ミルククラシック 26個入り 950円
・メロンキック 356円
※商品、価格などは撮影時の情報です。在庫がない場合があります。
●グランベリー大地（茨城県常総市）
＜いちご狩り＞
受付時間／9:30〜14:20
案内時間／10:00から30分毎（最終案内・14:30）
[料金]※時期や日時により異なります
大人:1,400円〜4,500円・小学生:900円〜3,500円・3歳以上:500円〜3,000円
＜カフェ・グランベリー＞
受付時間／9:30〜16:30（イートイン 10:30〜16:30(Lo 16:00）
※土日祝日やシーズンにより営業時間が異なります
定休日／毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は次の日休み）
・ショートケーキカップ 500円
・いちごのエクレール 380円
・プリン（いちご） 440円
・いちごのモンブラン 650円
●道の駅常総（茨城県常総市）
営業時間／9:00〜17:00（各テナントにより営業時間が異なります）
・おてもと肉味噌 スタミナにら 1,080円
・金平れんこんの和風タルタルソース 679円
・するめいかみりん漬 1,080円
・れんこん子持ち昆布 648円
・常総納豆 鬼は内 700円
・白魚の煮干し 594円
[ぼくとメロンとベーカリー。]
営業時間／9:00〜17:00
・ぼくの生メロンパン 320円
[芋とわ]
営業時間／9:00〜17:00
・塗って焼くほくほくスイートポテト 788円
・ぽて吉 茨城いものすいーとぽてと 8個入り 1,975円
[TAMAGOYA常総ハウス]
営業時間／9:00〜17:00
・あふれるクリームシュー 400円
・天てり卵のバームクーヘン紡３cm 1,728円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです
変更の可能性がございますのでご了承ください
※現在臨時休業や営業時間変更の場合もあります
詳細情報は、店舗の公式SNS等をご確認ください
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜芸能人の冷蔵庫＞
芸能人の自宅の冷蔵庫には一体どんなものが入っているのか？
中身を見ながら持ち主は一体誰なのかを予想！
さらに専門家に聞いて収納や保存方法など悩み事を解決！
【出演者】
ヤーレンズ
島本美由紀（冷蔵庫収納のプロ）
【今回の冷蔵庫の持ち主】
安田美沙子
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「沖縄出身の有名人といえば？」
１位 安室奈美恵
２位 仲間由紀恵
３位 新垣結衣
４位 具志堅用高
５位 ISSA
６位 ゴリ
７位 比嘉愛未
８位 SPEED
９位 二階堂ふみ