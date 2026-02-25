「次いつ会う？」忙しくても温度感が下がらないのは男性の“本命サイン”
会える頻度が減ったとき、男性の本気度ははっきり表れます。本命相手ほど、距離や忙しさを理由に気持ちを曖昧にしません。会えない時間をどう扱うかに、その人の本心が出るのです。
連絡を止めない
会えない状況でも、男性は本命の女性とはやりとりを自然に続けようとします。それは義務感ではなく、すでに男性にとって生活の一部だからでしょう。
次に会う約束を具体化する
会えない日々が続くからこそ、男性は会う約束を取り付けようとします。なので、自分の方から「次はいつ会えそう」とスケジュールを共有してくるはず。そんな関係を止めない姿勢こそ本命サインです。
あなたの不安を放置しない
やむを得ず距離ができてしまった、会えない日が続いてしまった時ほど、男性は「大丈夫だよ」と安心材料を示してきます。あなたのことが大切だからこそ、あなたの気持ちの安定を優先するのです。
会えない時間をどう扱うか。温度感を下げないか。その姿勢が、男性の本気度を物語ります。 ※画像は生成AIで作成しています
