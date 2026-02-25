ÄÚ°æÃÒÌé¥×¥í4ÀïÌÜ¤Ï¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥²¥Ð¥é¤È¡¡¡Ö´°Éõ¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×4.11Î¾¹ñ¶½¹Ô¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé1°Ì¤ÎÄÚ°æÃÒÌé¡Ê29¡áÄë·ý¡¢3¾¡2KO¡Ë¤¬4·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡¢¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Ú¥É¥í¡¦¥²¥Ð¥é¡Ê36¡á¥á¥¥·¥³¡¢43¾¡22KO5ÇÔ2Ê¬¤±¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¢Æ±µé2°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO1ÇÔ¡Ë¡½Æ±µé1°Ì¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê35¡á¥á¥¥·¥³¡¢45¾¡28KO4ÇÔ¡Ë¤ÈÆ±¤¸¶½¹Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡21Ç¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÄÚ°æ¤Ï¡¢25Ç¯3·î¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ï¢¾¡¡£Æ±Ç¯6·î¤Î2ÀïÌÜ¤ÇWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢11·î¤Ë¤Ï¸µWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê¥á¥ß¥·¥³¡Ë¤ò°µÅÝ¤·¤Æ8²óTKO¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¥²¥Ð¥é¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢14Ç¯12·î¤ËÈ¬½Å³ßÅì¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë7²óKO¾¡¤Á¤·¤ÆWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£15Ç¯11·î¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÌÚÂ¼Íª¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤Ç´ÙÍî¤·¡¢17Ç¯10·î¤Ë¤ÏÅö»þWBCÆ±µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢24Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤òÇË¤êWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé»ÃÄê²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿ÄÚ°æ¤Ï¡ÖÃÊ³¬Åª¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤á¤ÆÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥²¥Ð¥éÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤¬À¨¤¯Ä¹¤¯¡¢·Ð¸³¤âÀï½Ñ¤âËÉÙ¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢´°Éõ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÊúÉé¡£¥×¥í4ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ÃË»Ò¤Î¹ñÆâ¿·µÏ¿¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖµÏ¿¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤·¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢À¤³¦Ä©Àï¤Ï¤¹¤°¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£