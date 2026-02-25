ダイエット成功で体重62kg→47kg。忙しくても実践しやすい【簡単痩せルール】
ダイエットしていても「思うように体重が減らない…」とお悩み方は少なくないと思いますが、理想の体型を手に入れるためには、食事も運動も“毎日きちんと”管理していくことは欠かせません。そこで参考にしたいのが、ダイエット成功で体重62kg→47kgと15kg減量したApinkのウンジが実践した【簡単痩せルール】です。
🌼「１週間で確実に３kg痩せられる」人気女優が明かした【簡単ダイエット】のコツ
食事管理のルールは「高カロリーな食事を控える」だけ
過度な食事制限によるダイエットで体調不良に陥った経験から「極端な食事制限は良くない」と身にしみて感じたというウンジ。そんな無理なダイエットは絶対にしないと誓った彼女が行き着いた食事管理のルールが「高カロリーな食事を控える」というシンプルなものでした。
食べたらとにかく運動してカロリーを消費
ゆるーい食事管理の反面、ウンジが力を入れていたのが運動です。ジムで専属トレーナーをつけてしっかり運動することでダイエット中の孤独感を解消し、モチベーションの継続を計っていたことを明かしています。
筋力をつけたり、筋肉を動かすことはリバウンドを防止にも役立つので、ジムに通わずとも自宅でできる筋トレやストレッチなどをダイエット期間は習慣にしたいものです。
ダイエットは何よりも継続が大事ですが、内容が過酷すぎて継続できない、身体を壊してしまうのは本末転倒。ぜひ自分に合う継続可能なダイエットルールを見つけて、コツコツ実践していきましょうね。