お笑いコンビ「アルコ&ピース」の平子祐希（47）が、25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。お笑いの道へ進むきっかけについて語った。

同番組にともにゲスト出演した相方・酒井健太とは、コンビ結成20周年を迎える。当初、お互い別のメンバーと活動していたが、解散を経て同時期にピン芸人となり、事務所の後輩である酒井と「ちょっとやってみようか」と結成した。

お笑い芸人を目指したきっかけについて聞かれると、「うちの両親が“男はつらいよ”を本当に大好きで」と告白。テレビ放送が始まると呼び集められたが、当時平子は小学生。「あんまりピンと来てない状態で見てたんですけど、両親が腹を抱えて笑ってた」と振り返った。

自身は“ドタバタコント”が好きだったが、「人間関係の機微（きび）の中で笑わせるのが凄くショックで」と回想。笑いあり、涙ありの展開で、人の感情を揺さぶることに衝撃を受け、主演の渥美清さんがコメディアンだった経歴から、芸人という職業を意識し始めた。

しかし「両親の渥美清さん好きがきっかけでお笑いを始めたんですけど、それを伝えるとひきょうな気がして」と平子。「あなたたちが芸人を好きにさせたんだぞ」と言い訳になるとの思いから、きっかけについては両親には明かさないまま上京し、芸人への道へ進んだ。

その後テレビでそのことを話す機会も増え、3年前に亡くなったという父親について、平子は「たぶん喜んでたと思う」と想像した。小学校で教員をしていたという母親は「“自分から何かやりたいなんて言ったことはなかった。そのあなたが言ってるんだったら、好きにしてくれば”と東京へ送り出してくれました」と語っていた。