KIRITOの誕生日である2月24日、東京・豊洲PITにて＜KIRITO『PARADIGM RIFT』＞が開催された。KIRITOの生誕公演は、名義に違いはあれど、今回で15年連続の恒例行事。特段“バースデー”と銘打つことはないのが常だが、KIRITOを愛する人々にとって、1年で最も祝福の思いに満ちる特別な日であることは間違いない。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

この夜、黒のエナメルパンツに赤を基調としたロングジャケットを纏って登場したKIRITO。1月にファイナルを迎えた前ツアーと同じ布陣のJOHN (G)、Yu-taro (G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu (B / SLAPSLY)、Natsu (Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)と共に、強靭で攻撃力の高いナンバーを中心に全24曲を繰り広げた。

4月22日にはミニアルバム『SHIFT』のリリースを控えており、本公演のタイトル＜PARADIGM RIFT＞が、新作と関連性を持つワードであることは明白だ。さらに、公演日＝“224”とリリース日＝“422”がシンメトリーな数字となったのは、単なる偶然か否か。真相は定かではないものの、＜PARADIGM RIFT＞は大きな転換期を前にした臨界点と捉えることもできるのではなかろうか。

実際にこの夜、ミニアルバム『SHIFT』に収録される新曲「蒼く浮かぶ月」が初披露されたこと、加えて新たに発表された全11公演にわたるツアーのタイトルが＜KIRITO Tour 2026『THE SHIFT COMPLETE』＞であることは、その解釈を裏付けるのに十分だろう。

そして、この夜最大のハイライトとなったのは、アンコールでのKIRITOの言葉と、そこに続いた3曲だった。

「気がつけば長い時間やってきました。いつどうなるかわからないという前提で、いつも気を抜かずに、必死にもがいてやってきたつもりです。その結果、たまたま、もしくは何か役割を与えられているのか、こうして生かされています。俺たちも君たちも生かされているということが、どれだけ当たり前ではないことなのか、今ならよくわかると思います。1日でも長く生きたいと必死に命を燃やしている人たちがいて、消えていく命もあって、そんな中で俺たちはたまたま生かされているんだと。だったら、その役割をきっちりと果たしていかなきゃいけないんだと思います。すべての出来事に感謝して、今生きている俺たちが感謝の気持ちを歌って、引き継いで、忘れないで、そして悔いのないように日々生きていきましょう。どうなるかわからない世の中だけど、絶対に1日でも長く、君たちが帰ってくる場所を俺は守っていきます。こんなあやふやな現実の中、それでも手を繋いで、一緒に生きていってください。今日は本当に来てくれてありがとね。これからも待っているから。ずっとよろしくね。それでは、最大限の感謝と愛を込めて」──KIRITO

まさにその言葉通りのメッセージが刻まれた「I BLESS YOU」、“君を守る光になろう”と歌い、KIRITOが拳を胸に当てた姿が印象的だった「瓦礫の花」、そして“君がそこに確かにいるなら やっと先に進める気がして もう迷わず唄える気がして”という率直な思いを届けた「TEAR」。愛情に満ちた温かな3曲がラストを飾った。なお「TEAR」では、2006年発表当時のミュージックビデオと、KIRITO名義で始動した2022年以降の楽曲のミュージックビデオを織り交ぜた映像が映し出され、ファンと共に歩んできた長い歳月を想起させる感動的な締めくくりとなった。

前述の通り、4月22日にミニアルバム『SHIFT』がリリースされ、それに伴うツアーが4月25日より開幕するが、次なるKIRITOとの再会は、3月28日および29日に日本橋三井ホールで行われるアコースティックシリーズ第11弾＜KIRITO Acoustic live 26’『Phantom Ⅺ - DAYLIGHT NIGHTMARE -』＞だ。さらに、4月4日にはKanadevia Hall(TOKYO DOME CITY HALL)にて、LM.Cとの初のツーマンライブ＜SPECIAL VERSUS LIVE 「CONTACT」 KIRITO vs LM.C＞が決定している。

■＜KIRITO「PARADIGM RIFT」＞2026年2月24日(火)＠東京・豊洲PIT セットリスト

01.COMPLETE

02.Golgotha

03.NEOSPIRAL

04.THE ULTIMATE BEGINNING「ALPHA」

05.GRAND SCHEME

06.BUTTERFLY IN A PHANTOM

07.BALANCE

08.誰もいない丘

09.Gene

10.VENUS

11.RAID

12.蒼く浮かぶ月 (新曲)

13.INTO THE MIRROR

14.Clue

15.Aim

16.PLOT

17.THE SUCCESSOR「OMEGA」

18.Discord

encore

en1.CROSS OVER THE WORLD LINE

en2.GARDEN

en3.カンナビス

en4.I BLESS YOU

en5.瓦礫の花

en6.TEAR

■ミニアルバム『SHIFT』

2026年4月22日リリース

※6 Songs Include

※詳細は後日発表

■＜KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」＞

4月25日(土) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

4月26日(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

4月29日(水/祝) 東京・Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

5月02日(土) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

5月03日(日/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:30 / start17:00

5月06日(水/振休) 宮城・仙台Rensa

open17:00 / start17:30

5月09日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

5月10日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

5月16日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

open16:00 / start16:30

5月23日(土) 北海道・札幌PENNY LANE 24

open17:00 / start17:30

6月07日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open17:15 / start18:00

■＜KIRITO Acoustic live 26’「Phantom Ⅺ - DAYLIGHT NIGHTMARE -」＞

3月28日(土) 東京・日本橋三井ホール

open17:00 / start17:30

3月29日(日) 東京・日本橋三井ホール

open16:30 / start17:00

サポートメンバー：JOHN (Ag)、CERO (Ag)

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5145/

■ツーマン＜SPECIAL VERSUS LIVE「CONTACT」KIRITO vs LM.C＞

4月4日(土) 東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)

open16:30 / start17:30

出演：KIRITO / LM.C

KIRITOサポートメンバー：JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Natsu(Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)

