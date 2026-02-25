²Æ¥á¥¤¥¯¤òÎä´¶¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡ª¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë¡Ö¥á¥¤¥¯¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¥È¡õ¥·¥ë¥¡¼¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹UV¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×
´À¤äÈé»é¤Ç¥á¥¤¥¯¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë¤ÎÎä´¶¥¢¥¤¥Æ¥à2ÉÊ¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥È¤È¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò½Å¤Í¤ëÀß·×¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤¿¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¤²Æ»ÅÍÍ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢½ë¤¤Æü¸þ¤±¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯»Å¾å¤²¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ù
¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë¡Ö¥á¥¤¥¯¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¥È¡õ¥·¥ë¥¡¼¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹UV¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î15Æü¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¡§2ÉÊÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Amazon¡¢Qoo10Åù
DAISY DOLL by MARY QUANT¤Ï¡¢MARY QUANT¤Î¡Ö¼«Í³¤Ë ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Îä´¶¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¥È¤ÈUVµ¡Ç½ÉÕ¤¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¡¢²Æ¸þ¤±¤Î¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÃæ¡£
¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥ß¥¹¥È¡ÒD¡Ó ¥¯¡¼¥ë¥¿¥¤¥×
²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÍÆÎÌ¡§50mLÎä´¶À®Ê¬ÇÛ¹çÎÌ¡§½¾ÍèÉÊÈæ Ìó1.6ÇÜÎä´¶»ýÂ³À®Ê¬ÇÛ¹çÎÌ¡§½¾ÍèÉÊÈæ Ìó4.8ÇÜ
2022Ç¯È¯Çä¤Î¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Îä´¶¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤¿¥¯¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¥È¤Ç¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¶Ñ°ì¤Ë¤Î¤»¤ä¤¹¤¯¡¢´À¤ä¿å¤äÈé»é¤ä¤³¤¹¤ì¤Ë¤è¤ëÊø¤ì¤òÍÞ¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¥Õ¥ë¡¼¥ë¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤¬½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½ë¤¤Æü¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¸å¤Ç¤â½Å¤µ¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë ¥·¥ë¥¡¼ ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥¯¡¼¥ë UV¥Ñ¥¦¥À¡¼
²Á³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËUV¥«¥Ã¥È¡§SPF32 PA+++
2025Ç¯È¯Çä¤ÎÄêÈÖ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¡¢Îä´¶¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿²Æ¸þ¤±¤Î¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤¯¤¹¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥«¥ê¤ä¥Ù¥¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¼Á´¶¤ÇÈ©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÓ·ê¤ä±úÆÌ¤ò¼«Á³¤Ë¤Ü¤«¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¥á¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤ä¤¹¤¤½èÊý¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¸ÇÄê¤ÈÊÝ¼¾¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÀß·×
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-51¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à
ÈïËìºÞ¡§¡Ê¥¸¥á¥Á¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¥ß¥É/¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥¨¥Á¥ë/¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥á¥È¥¥·¥¨¥Á¥ë¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡¢¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥·¥í¥¥·¥±¥¤»À¡£
¥ß¥¹¥È¤Ï¥á¥¤¥¯ÁØ¤Î¾å¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À®Ê¬¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥º¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥è¥ì¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¥Ù¡¼¥¹¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î»Å¾å¤²¤Ç¥ß¥¹¥È¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢Èé»é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÈÌ©Ãå´¶¤ÎÎ¾Êý¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢Êø¤ìÂÐºö¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÆ±»þ¤Ë¼è¤ì¤ë¤«¤Ç°ìÆü¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îä´¶¥ß¥¹¥È¤ÇÌ©Ãå¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤éUV¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÉ½ÌÌ¤òÀ°¤¨¤ëÎ®¤ì¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¼ê½ç¤Ç¤¹¡£
²Æ¥á¥¤¥¯¤òÎä´¶¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡ª
¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë¡Ö¥á¥¤¥¯¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¥È¡õ¥·¥ë¥¡¼¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹UV¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. È¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
2026Ç¯4·î15Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. ¥ß¥¹¥È¤ÎÍÆÎÌ¤È²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥ß¥¹¥È¡ÒD¡Ó ¥¯¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Ï50mL¤Ç1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎUVÃÍ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë ¥·¥ë¥¡¼ ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥¯¡¼¥ë UV¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏSPF32 PA+++¤Ç¤¹¡£
