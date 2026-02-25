東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の最上階にあるメインバー「マートレット」

マートレットにて、英国女王のために誕生したというスコッチウイスキー「ローヤルサルート」の奥深さを体験できる特別なセミナーが開催されました☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「マートレット」スコッチウイスキー「ローヤルサルート」セミナー レポート

開催日：2026年2月22日（日）

開催場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ内 メインバー「マートレット」

浦安ブライトンホテル東京ベイのメインバー「マートレット」にて開催された、スコッチウイスキー「ローヤルサルート」のセミナー。

参加された方々はアンバサダー中村大樹氏による解説のもと、7種類のローヤルサルートをテイスティングされました。

ウェルカムドリンクとしてオリジナルカクテル「Royal Fashioned」が提供され、それぞれのウイスキーに合わせたペアリング料理やデザートなど、細部にまでこだわった贅沢な120分間を堪能。

このセミナーは、マートレットの魅力を広く知ってもらうことを目的とし、常連の方から新規の方、一人参加者まで幅広い層が訪れました。

普段は夜のみ営業しているメインバー「マートレット」

日曜日の昼下がりにセミナー参加者のみに開かれるという特別な空間で、参加された方に大人の知的好奇心を刺激される濃厚で贅沢な120分間が心ゆくまで提供されました。

「ローヤルサルート」は、英国女王エリザベス2世の戴冠式を祝して1953年に誕生しました。

その品格あるボトルデザインと、マートレットのオーセンティックな雰囲気が見事に調和する中、7種類のローヤルサルートのテイスティングができる貴重な機会。

ウェルカムドリンクとして参加された方に振る舞われたのは、スコッチウイスキーアンバサダー中村大樹氏によるオリジナルカクテル「Royal Fashioned」

「ローヤルサルート 21年 シグネチャーブレンド」に、白ワインにアールグレイ紅茶を抽出したローヤルアロマワイン、スモーキーな香りを纏ったエディブルフラワーを飾った気品ある一杯に、参加された方の期待感は高まりました。

イベントでは、中村氏による本格的かつユーモアあふれる解説に耳を傾けながら、1種類ずつ丁寧に試飲していきます。

上段左から「ルージュ・ムラング」「アマンドショコラ」「ポワール・ノワール」「グリーンレーズンバター」

下段左から「オランジェット〜kinkan〜」「ショコラ・クリュ」「フォアグラのスフェール ブランシュ」

食のブライトンならでは、それぞれのウイスキーの特徴にあうペアリング料理やデザートは、このイベントのためだけに用意されたもの。

例えば、エリザベス女王の王冠にあしらわれたサファイアをイメージしたローヤルブルーがエレガントで印象的な「ローヤルサルート 21年シグネチャーブレンド」の洋梨や柑橘類の豊かで力強い香りや心地よいスモーキーな香りには、カルダモンをアクセントにしたフォアグラ料理「フォアグラのスフェール ブランシュ」をペアリングといったように、1種類のウイスキーに1つの料理を組み合わせていきます。

また、より深く味わい楽しんでいただくために、日本産ナチュラルミネラルウォーターを提供するなど、細部にまでこだわるのがマートレットのおもてなし。

イベントは、これまでマートレットを知らなかった方にも、当バーが提供する上質な時間と体験を知ってもらうことを目的に開催されました。

当日は、常連の方から初めての方まで、幅広い層のおゲストが来場し、また、自身の探求心を極めようとする、おひとりでの参加が半数いらっしゃいました。

今後もゲストに特別な体験が提供できるよう、様々なイベントを企画していくメインバー「マートレット」

浦安ブライトンホテル東京ベイ「マートレット」にて2026年2月22日に実施されたスコッチウイスキー「ローヤルサルート」のセミナーを紹介しました☆

