経営判断の精度を左右するコンディション管理を、法人契約で導入できる新プログラムが始まりました。

YOSA PARK -THIAUL-が、企業経営者・役員・幹部層向けの「法人契約型コンディショニングプログラム」を提供開始しました。

単発施術ではなく継続管理を前提にした設計で、意思決定を支える身体づくりに向き合うサービスです。

YOSA PARK -THIAUL-「法人契約型コンディショニングプログラム」

提供開始日：2026年2月22日所在地：東京都大田区

YOSA PARK -THIAUL-は、深部体温の上昇と循環改善を軸に体質調整を行う結果管理型サロンです。

同サロンは、慢性的な冷えや血流低下、睡眠の質の低下、ストレス蓄積が判断力や持続力に与える影響に着目しています。

今回の法人契約型プログラムでは、経営者自身のコンディションを継続的に整える運用が設計されています。

深部加温と循環改善を軸にした継続管理

販売チャネル：法人契約

深部加温による体内循環の最適化を中心に据えることで、集中力と判断の再現性を支える土台づくりにつながります。

体調をその場で整えるだけでなく、変化を追いながら管理する前提なので、忙しい時期でもリズムを崩しにくい構成です。

高濃度水素吸入とリンパケアの組み合わせ

成分名：高濃度水素

プログラムには高濃度水素吸入とリンパケアが組み込まれ、代謝改善を含むコンディショニングを一体で進めます。

継続的な体調管理サポートまで含まれるため、経営スケジュールに合わせてケアを組み立てやすい設計です。

役員層向け福利厚生にも広げられる導入形態

販売チャネル：役員・幹部向け福利厚生利用

法人契約は経営者個人の利用に加え、役員・幹部向け利用やパートナー企業への提供にも対応しています。

人材が資産となる時代に、経営層のコンディションを組織的に支える仕組みとして検討しやすいのがポイントです。

完全予約制とプライベート空間で確保する回復時間

販売チャネル：エグゼクティブ専用コンディショニング導入

利用は完全予約制で、外部から遮断された静かな環境にて身体と向き合う時間を確保できます。

移動や会議が続く日でも、短時間で集中してコンディションを整える導線を作りやすい運用です。

体調管理を守りの施策で終わらせず、成果を生むための準備として扱う企業は今後さらに増えていきます。

経営者自身のコンディションを見える化しながら整える仕組みとして、実務に落とし込みやすい設計です☆

経営判断を支える結果管理型温活プログラム！

YOSA PARK「THIAUL法人契約型コンディショニング」の紹介でした。

