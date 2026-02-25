Ç¦Î¤7¼þÇ¯¤òºÌ¤ë¸ÂÄê¿·ºî¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ª¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖSHINOBIZATO¡Ü¥Ê¥ë¥È¡õÌÚ¥ÎÍÕ¿·ºî¥¦¥§¥¢¡×
¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤ÎÌÚ¥ÎÍÕ¾¦Å¹¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHINOBIZATO¡Ü¡×¤Î¿·ºî¥¦¥§¥¢2ÅÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢ÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¤ÎÇ¦¥Ù¥¹¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Ç¦Î¤7¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ä¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÊâ¤±¤ë¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤ SHINOBIZATO¡Ü¿·ºî¥¦¥§¥¢¡×
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×ÌÚ¥ÎÍÕ¾¦Å¹²Á³ÊÂÓ¡§15,000±ß¡Á18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¾¦ÉÊ¿ô¡§2¼ï
¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ï¡¢¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¤È¡ÖBORUTO-¥Ü¥ë¥È- NARUTO NEXT GENERATIONS¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¤òºÆ¸½¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
Æ±¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¡ÖÌÚ¥ÎÍÕ¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢²Ð±Æ´ä¤äÇ¤Ì³ÂÎ¸³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢²Ð±Æ´ä¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢ºîÉÊ¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é³¹¤ÇÃå¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SHINOBIZATO¡Ü ¥Ê¥¤¥í¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¡Ë
²Á³Ê¡§18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ä¡¼¥È¥óÇÛ¿§¤Ï¡¢¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌÃæ±û¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê±²´¬¤Ìæ¾Ï¤¬Æþ¤ê¡¢º¸Âµ¤Î¾®¤µ¤Ê¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÇ¦¤ÎÁõ¤¤¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SHINOBIZATO¡Ü ¥Ù¥¹¥È¡ÊÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¡Ë
²Á³Ê¡§15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¡¼¥¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃæÇ¦¡¦¾åÇ¦¥Ù¥¹¥È¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÌÚ¥ÎÍÕÇ¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²¦Æ»¤Ç¤¹¡£
º¸¸ª¤ÎÀÖ¤¤¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à´¶¤ÈÉáÃÊ»È¤¤¤ÎÃæ´Ö¤òÁÀ¤¨¤ë°ìÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ë¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎÇÛ¿§¤È¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë
ÁÇºà¡§¥Ê¥¤¥í¥ó¡Ê¥Ê¥¤¥í¥ó·Ï¡Ë
Çö¼ê¤Î¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Îº¹¤·¿§¤ò¸ú¤«¤»¤¿¹½À®¤Ï¡¢·àÃæ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¶»¸µ¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤È»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤é¤·¤¤¹âÍÈ´¶¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¤Î´¬Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
ÁÇºà¡§¥Ê¥¤¥í¥ó¡Ê¥Ê¥¤¥í¥ó·Ï¡Ë
¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¶¯¤á¤¿¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë´ó¤ê¤Î»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢Ç¦¥Ù¥¹¥È¤Î¼ÂÍÑ´¶¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Ë¡ÖÃÏ¤Î´¬¡×¡ÖÅ·¤Î´¬¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë´¬Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬Æþ¤ë¹½À®¤Ï¡¢Ãå¤ë¤¿¤Ó¤ËºîÉÊÀßÄê¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ç¦Î¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¥¦¥§¥¢¤¬¤½¤í¤¦¤È¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¥³¡¼¥Ç¤â°ìµ¤¤ËÅý°ì´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
²Ð±Æ´ä¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿ÃåÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç±Ç¤¨¤ëÀß·×¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥Ç¤È¤ÎÁêÀ¤¬¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç¦Î¤7¼þÇ¯¤òºÌ¤ë¸ÂÄê¿·ºî¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ª
¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖSHINOBIZATO¡Ü¥Ê¥ë¥È¡õÌÚ¥ÎÍÕ¿·ºî¥¦¥§¥¢¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê NARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤ SHINOBIZATO¡Ü¿·ºî¥¦¥§¥¢¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÎÇä³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê NARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤ SHINOBIZATO¡Ü¿·ºî¥¦¥§¥¢¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡©
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10:00¡Á20:00¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê NARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤ SHINOBIZATO¡Ü¿·ºî¥¦¥§¥¢¤Ï¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÎÇä¾ì½ê¤Ï¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×ÌÚ¥ÎÍÕ¾¦Å¹¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê NARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤ SHINOBIZATO¡Ü¿·ºî¥¦¥§¥¢¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
²Á³ÊÂÓ¤Ï15,000±ß¡Á18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
