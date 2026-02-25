近畿大学の学生ラーメンプロジェクト「近大をすすらんか。」が、学外でのキッチンカー出店を実施します。

会場は大阪機械卸業団地協同組合内の株式会社コノエ敷地で、2026年2月27日に「近大まぜそば」100食を販売予定です。

大学内営業から一歩外へ広がり、企業と学生が昼休みに交わる地域連携の実証が始まります。

近畿大学「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」キッチンカー出店

開催日：2026年2月27日営業時間：11:00〜14:00会場：大阪機械卸業団地協同組合内 株式会社コノエ敷地（大阪府東大阪市本庄西2丁目6-40）提供商品：近大まぜそば価格：1杯800円（税込）販売数：100食限定

近畿大学は大阪府東大阪市にキャンパスを置き、学部教育から大学院教育まで展開する総合大学です。

同大学の「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」は、学生が実際に店舗運営を行いながら起業を学ぶ実践型プロジェクトです。

今回は完成したキッチンカーのお披露目を兼ね、団地内勤務者と企業社員を対象に提供中。

キッチンカー導入までの経緯

2025年4月：キッチンカー導入に向けたクラウドファンディングを実施2025年：目標未達により一度は製作を断念2026年：株式会社コノエの支援で車両製作が実現

四代目店主の岡田帝乙さんが掲げた学外展開の構想は、支援企業の後押しで具体化しました。

ねじ専門商社として製造業を支える株式会社コノエが、学生の挑戦に共感して製作費を支援しています。

学生発の企画に地域企業が加わることで、挑戦が継続しやすい土台づくりにもつながっています。

昼休み利用を意識した地域連携モデル

今回の出店は、近隣企業の従業員が短い昼休みでも立ち寄りやすい導線を意識した運営です。

これまで接点が少なかった企業同士や企業と学生が、食をきっかけに会話を生みやすい場として設計されています。

キッチンカーという可動性の高い営業形態を使うことで、東大阪の産業エリアに合った飲食交流の可能性を検証します。

KINDAI Ramen Ventureの運営ルール

出店期間：原則1年間決算報告：四半期ごとに実施撤退基準：2期連続赤字で原則撤退

このプロジェクトでは、食品衛生責任者や営業許可の取得など開店準備を学生自身が担います。

収支責任を明確にした運営ルールがあるため、経営判断まで含めて実務経験を積める点が特徴です。

初代から三代目店主が卒業後もラーメン業界で活動している実績は、学内プロジェクトの再現性を示しています。

学生がつくる一杯が、大学の外で地域の働く時間とつながる新しい挑戦です。

ものづくりの街・東大阪らしい企業連携が加わったことで、食の場が人材育成の場にも広がります。

学生店主の挑戦が街の昼休みを変える！

近畿大学「近大をすすらんか。

キッチンカー初お披露目地域連携出店」の紹介でした。

