TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が25日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。“岡田准一仕込み”の体操を披露した。

番組のエンタメ・コーナーで、24日にマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに出席した岡田について放送。「THE TIME，」に取材に対し、岡田は「安住さんについての情報によると、おなかが出てきた、肩が痛い、猫背というオジサン三大苦（らしい）。シナエナガ体操の時に、左右に腕を振る時に楽にやるのをやめて力を込めて。シマエナガ体操を無駄にしないでほしい」とアドバイスを送った。

昨年3月に番組に出演した岡田は「安住さんのトレーニングプログラムをプロデュースしたいですね。トレーニングしたと言ってるのにしていないのを知っているんですよ」と語っていた。

今回の岡田のアドバイスを受け、安住アナは午前6時58分頃からの「7時のうた！シマエナガ体操」のコーナーでは、「岡田さんに言われたから」「パワーを意識して」と言いながら、力をこめてシナエナガ体操を敢行。隣りで体操した宇賀神メグアナは「キレキレでしたね。ちょっと息が上がっちゃってますけど」と“評価”していた。