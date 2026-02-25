ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本記者クラブで会見を行った。

前日の会見ではキャンピングカーでアメリカ横断旅行をしたいと願望を語っていた木原。具体的なプランについて問われると「春から夏にかけて行きたい。中学の同級生と横断しようと話していた」としたが、「自分のスケジュールを確保するのが問題。三浦さんはお誘いしたが、『私は寝てるだけだからいいです』と断られた」と笑った。

隣で笑みを浮かべて聞いていた三浦も「運転免許も持ってないですし、カナダを行き来していたので、国内旅行をしたい。一泊二日で決まったのでそれを楽しみにしたい」とうなずいた。

二人は２０１９年にペアを結成。当初、現役引退も考え始めていた木原は三浦との出会いについて「雷が落ちた」と表現していた。ペアとしての相性は抜群で、着実に成長を遂げた。

今回の五輪では、フィギュアスケートペアでショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れながら、フリーでは世界歴代最高得点。大逆転で日本勢初の金メダルに輝いた。同日に行われた日本選手団の解団式ではオリンピック特別賞と団長賞を受賞した。

また、会見の最後には司会者から「いろんな人から『聞け』と…。二人の関係は何が正解？」と質問。木原が「戦友かなあ…」と言えば、三浦は「一緒にいて当たり前。家族みたい」と回答。二人それぞれ、「ご想像にお任せします」と笑顔でうなずいた。