¡ÖÆý¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×µÈËÜ¿·´î·à¤Î¾®»û¿¿Íý¤¬½é¼Ì¿¿½¸PR
¿·´î·à½÷Í¥¤Î¾®»û¿¿Íý¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤ÎPR¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¾®»û¿¿Íý1st¼Ì¿¿½¸¡¡¤³¤ó¤Ê¤ó¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤ó¡£¡×¡Ê2·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®»û¤Ï¡ÖÆý¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¤ÏÉ¬»à¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Ê¢¶Ú¤ò³ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡ØÃ¦¤®¤Þ¤¹¡Ù¤È¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿·´î·à¤ÎÅçÅÄ°ì¤Î²ð»Õ¾¢¤¬¡Ø¤É¤Î¤¯¤é¤¤Ã¦¤¤¤À¤ó¤ä¡©¡Ù¤È»£±Æ¤Î¾õ¶·¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£54¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò46¥¥í¤Þ¤Ç¤·¤Ü¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£