¡Ú´ÚÎ®¡ÛNouerA¤¬¥É¥¤¥Ä¤òÌ¥Î»¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K¡ÝPOP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂç¹¥É¾
ºòÇ¯2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNouerA¡Ê¥Ì¥¨¥é¡Ë¡×¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç21Æü¤«¤é2Æü´Ö³«¤«¤ì¤¿¡ÖK¡ÝPOP Revolution¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¸ø±ÄÊüÁ÷MBC¤Ï25Æü¡Ö¥É¥¤¥Ä¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£2Æü´Ö¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê²»³Ú¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤ËÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤«¤é´Å¤¤²Î¾§ÎÏ¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò°ì½Ö¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¸ø±é2ÆüÌÜ¤Î22Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²Î°Ê³°¤Ë¤â¡¢K¡ÝPOP¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Î´ÑµÒ¤¬¡Ë»ä¤¿¤Á¤Î²Î¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Æü´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
NouerA¤ÏÍè·î9Æü¡¢4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿3ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPOP IT LIKE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£