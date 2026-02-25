¡ÚÆÈ¿Èµ¶Áõ¡Û¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤ÎÉ×¡×¤òÈ¯¸«¡ª¡ÖÈà½÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡È±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Ê¤éº¾µ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¡ÖÉÔÎÑ¥·¥¿Â¦¡×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¡Ä¼ÂºÝ¤ÎÈ½Îã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ
ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤È¤Ï²¿¤«
ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤È¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¡ÖË¡Î§¾å¤Îº§°ù´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¿Í¡Ê´ûº§¼Ô¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Áê¼ê¤Ë¡«¼«Ê¬¤ÏÆÈ¿È¡ÊÌ¤º§¡Ë¤À¡É¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Îø°¦´Ø·¸¤äÀÅª¤Ê´Ø·¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸òºÝ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ë¹Ô°Ù¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤ËÄ¾ÀÜ¤«¤«¤ï¤ë¡Öº§°ù¤ÎÍÌµ¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´Åª¤Ê¾ðÊó¤ò±£¤·¤¿¤ê¡¢µõµ¶¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½¹Ô¤Î·ºË¡¤äÌ±Ë¡¤Ë¡ÖÆÈ¿Èµ¶Áõºá¡×¡ÖÆÈ¿Èµ¶Áõ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÌÀÊ¸¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢Îø°¦¡¦º§³è¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆÈï³²ÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤ËÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤¦¤½¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éºá¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«
¡ÖÈà½÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¡£ºÊ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤¦¤½¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤ò¤·¤¿´ûº§¼Ô¤¬¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡ÖÈà½÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¤ËÆÉ¤á¤Ð¡¢¡ÖºÊ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸À¤¤²ó¤·¤¬Áê¼ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÆÈ¿È¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤ÎÉ¾²Á¤òÌÈ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤¬Ä¾¤Á¤Ëº¾µ½ºá¡Ê·ºË¡246¾ò¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¾µ½ºá¤Ï¡¢ºâ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤³¤È¤òÈ³¤¹¤ë¡Öºâ»ºÈÈ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¡¦ÀÅª¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢ºâ»ºÈÈ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎË¡Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤è¤êÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì±»ö¾å¤Î¡ÖÄçÁà¸¢¿¯³²¡ÊÉÔË¡¹Ô°Ù¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÄçÁà¸¢¿¯³²¤È¤Ï¡¢¡ÖÀ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¡¦¤·¤Ê¤¤¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¸¢Íø¡áÀÅª¼«¸Ê·èÄê¸¢¡×¤ò¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¯³²¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÈ½Îã
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÄçÁà¸¢¿¯³²¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÂ»³²Çå½þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿ºÛÈ½Îã¤ò2¤Ä¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÅìµþÃÏºÛ¡Û¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç´ûº§¤ò±£¤·¸òºÝ¢ªÌó150Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá
ºÛÈ½½ê¡¦È½·èÆü¡§ ÅìµþÃÏºÛ¡Ê2025Ç¯12·î8Æü¡Ë
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢´ûº§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¡ÖÆÈ¿È¡×¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Ìó4¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸òºÝ¡£¤½¤Î´Ö¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÀ¸ò¾Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢´ûº§¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë±£¤·¤¿¤Þ¤Þ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¹Ô°Ù¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÄçÁà¸¢¡ÊÀÅª¼«¸Ê·èÄê¸¢¡Ë¤ò¸Î°Õ¤Ë¿¯¤·¤¿ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£°Ö¼ÕÎÁ¤ò´Þ¤àÂ»³²Çå½þ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó150Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂçºåÃÏºÛ¡Û¡ÖÆÈ¿È¸ÂÄê¡×¤Îº§³è¥¢¥×¥ê¤Ç´ûº§¤¬ÆÈ¿È¤Èµ¶¤ë¢ª55Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá
ºÛÈ½½ê¡¦È½·èÆü¡§ ÂçºåÃÏºÛ¡Ê2025Ç¯10·î21Æü¡Ë
ÆÈ¿È¼Ô¸ÂÄê¤ò¤¦¤¿¤¦º§³è¥¢¥×¥ê¤Ë´ûº§ÃËÀ¤¬ÅÐÏ¿¤·¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¸òºÝ¡¦À¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¸å¤Ë´ûº§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢º§°ù¤ÎÍÌµ¤ÏÀ¸ò¾Ä¤òÈ¼¤¦¸òºÝ¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ðÊó¤À¤È»ØÅ¦¡£ÆÈ¿È¤Èµ¶¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄçÁà¸¢¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°Ö¼ÕÎÁ55Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤È¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Îø°¦´Ø·¸¤äÀÅª¤Ê´Ø·¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸òºÝ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ë¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÈ¿Èµ¶Áõºá¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¾å¤ÎºáÌ¾¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÀÅª¼«¸Ê·èÄê¸¢¤ò¿¯³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì±»ö¾å¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÄçÁà¸¢¿¯³²¡Ë¤Ç°Ö¼ÕÎÁ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿ºÛÈ½Îã¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤½¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
Ë¡Ì³¾Ê ÀÈÈºá´Ø·¸¤ÎË¡²þÀµÅù £Ñ¡õ£Á
¼¹É®¼Ô : ¤è¤·¡¦¤³¤¦
1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¦CFP