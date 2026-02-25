関西ジュニア永岡蓮王・伊藤篤志・渡邉大我、新WebCMで「チョコモナカジャンボ」頬張る フレッシュな制服姿も披露
【モデルプレス＝2026/02/25】STARTO ENTERTAINMENT所属の関西ジュニア・永岡蓮王（AmBitious）、伊藤篤志（Boys be）、渡邉大我が出演する「チョコモナカジャンボ」「バニラモナカジャンボ」の新WEBCMが、2月25日より順次配信される。
【写真】STARTOジュニア、スタッフから「かわいい」と声が漏れた制服姿
永岡、伊藤、渡邉のフレッシュな3人が、制服姿で商品を様々な形で分け合う青春の1ページを描くショートムービー風のWEBCMに挑戦。一番初めに公開された『お願い』篇では体操服を忘れてしまった伊藤が、手にしていた「チョコモナカジャンボ」を分けることで渡邉に予備の体操服を貸してほしいと交渉をする様子をコミカルに描く。今回公開されたCMに加え、『テスト』篇、『魔改造』篇など全6本のWEBCMが順次公開される予定だ。
冬の早朝という寒い中でのロケであったが、制服を着た永岡、伊藤、渡邉は朝から元気いっぱい。初々しい3人の姿に、撮影スタッフから何度も「かわいい…」の声が漏れる場面もあった。監督からのセリフや表情についての指示を真剣に聞き、実際にトライする3人。始めは少し緊張している様子であったが、徐々に現場にも慣れていきテイクを重ねていくごとに表情も柔らかくなっていった。休憩中も「チョコモナカジャンボ」や「バニラモナカジャンボ」を頬張る3人の仲の良さも相まって、本当に同じ学校に通う同級生のような雰囲気で撮影が進行。特にその仲の良さがわかるアドリブシーンも動画内に含まれている。（modelpress編集部）
◆永岡蓮王・伊藤篤志・渡邉大我、制服姿で新WebCM登場
◆永岡蓮王・伊藤篤志・渡邉大我、アドリブも披露
