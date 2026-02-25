◇プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 那須川天心―ファン・フランシスコ・エストラーダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 坪井智也―ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 高見亨介―アンヘル・アヤラ（４月１１日、両国国技館）

前ＷＢＡ世界ライトフライ級チャンピオン・高見亨介（２３）＝帝拳＝が２５日、都内で会見し、元ＩＢＦ世界フライ級王者のアンヘル・アヤラ（２５）＝メキシコ＝と４か月ぶりの再起戦を行うことを発表した。階級を１階級上げ、前世界王者という高いハードルにも「常に攻めの姿勢で１回から倒しにいく」と意気込みを口にした。

試合に向けて本格的に体を動かしたのは３週間前から。過去１１戦は常に減量苦と戦ってきただけに「階級を上げたことで、多少は気が楽になった」と１・９キロ減量に余裕ができたことを喜んだ。

昨年７月にＷＢＡ世界ライトフライ級王者エリック・ロサ（ドミニカ共和国）を１０回ＴＫＯで下し王座を獲得したが、同１２月の初防衛戦でＷＢＯ世界同級王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）と統一戦を行い１―２の判定負け。プロ１１戦目で初黒星を喫し、王座から陥落した。「あの試合は自分自身に失望した。守りに入った試合をしてしまい、攻める姿勢がまったくなかった。次は自分から攻めて、倒しにいく」と目をぎらつかせる。

対戦相手のアヤラは昨年３月、当時ＩＢＦ世界ライトフライ級王者・矢吹正道（ＬＵＳＨ緑）と対戦し、１２回ＴＫＯ負けしたが、タフなテクニシャン。高見は再起戦に関し「強い相手」を希望していただけに、前世界王者との試合に「自分が不利と言われる状況で試合がしたかった。（アヤラは）アグレッシブで気持ちの強い選手。モチベーションは非常に高い。ベルトは今年中に取り戻す」と誓い、２階級制覇を見据える２６年初戦のリングに立つ。

戦績は高見が１０勝（８ＫＯ）１敗、アヤラは１８勝（８ＫＯ）１敗。