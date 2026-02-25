【YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”】 5月27日ごろ 再販予定 価格：7,590円

ハセガワは、プラモデル「YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”」を5月27日ごろに再販する。価格は7,590円。

本製品は、メカデザインを担当したカトキハジメ氏の手によるスタイリッシュなバーチャロイドの魅力を精密にキット化したバーチャロイドシリーズより、雪の勲（いさおし）カラーの「マイザー・イータ/ガンマ」をプラモデル化したもの。2025年11月27日に生誕30周年を迎えた「電脳戦機バーチャロン」を記念して、2015年11月に発売された商品を再生産している。

パーツカラーはホワイト、ライトグレー、ブラック、グレー、クリアー部品はクリアーグリーン、クリアー（透明）が付属しており、バーチャロイド形態からモーター・スラッシャー形態への変形を、一部 パーツの差し替えにより再現。

武装はパワー・ランチャー レブナント 16 ver.1.4（マイザー・イータ）と、マジック・ランチャー レブナント 37 ver.2.8（マイザー・ガンマ）の選択式で、頭部は指揮官機タイプ（タイプR）と、通常タイプの選択式となっており、モーター・スラッシャー形態用の展示用スタンドが付属。デカールはVコンバータ用のマーキングのみとなっている。

なお2015年11月に発売された商品に付属していたCG集は、今回の再生産品では付属しない。

「YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”」

スケール：1/100スケール サイズ：全高 188.4mm

(C)SEGA,2001 CHARACTERS (C)AUTOMUSS

CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME