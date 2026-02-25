Ｊ１町田は２５日、東京・町田市内で次戦の千葉戦（２７日・Ｇスタ）へ向けた調整を非公開で行った。前節の東京Ｖ戦では試合終盤まで２―０でリードするも、後半４４分に１点返され、同アディショナルタイム（ＡＴ）５分には同点弾を献上。最終的にはＰＫ戦で敗れた。黒田剛監督は「ああいう２―０のゲームは２―０で最後まで勝ちきらないといけない。今、きちんと教訓として受け止めて改善していかないといけない」と改めて強調した。

堅守を土台に、無失点での勝利を理想としているが、昨季から試合終盤での失点が増加している。Ｊ１昇格１年目の２０２４年は後半３１分以降の失点がリーグ最少の６点で、後半ＡＴの失点も唯一のゼロだったが、昨季は後半３１分以降に１３失点と倍増。後半ＡＴだけで７失点を喫し、後半ＡＴの失点数は昨季のＪ１でワーストタイだった。

東京Ｖとの試合後、ＤＦ岡村大八が「これをもったいないで終わらせておくと優勝できるチームではない。もちろん、ＡＣＬエリートもその先に進むことが出来ない。順位以上に危機感を持たないといけない」と言えば、ＤＦ中山雄太も「町田がいまだずっとぬぐえていない根深い問題」と語っており、各選手から課題が口々に挙がっていた。東京Ｖ戦での結果を受けて、黒田監督もここ２日のミーティングで厳しく指摘。青森山田高監督時代の選手権で後半ＡＴに２点差を追いつき、ＰＫ戦の末に勝利した経験を振り返りながら「まさしく高校サッカーチックな展開。あんなことはプロの世界では起こってはいけない」と話した。

次戦の千葉は開幕から３連敗しているが、うち２敗はＰＫ戦での敗北であり「ボールの支配率がどうこうとか言えば、そんなに負けているチームではない」と黒田監督。３月３日からアジア・チャンピオンズリーグエリートのラウンド１６を控えることから「ホームだし、勝ち点３を積み上げられればＡＣＬに弾みがつけられる」と意気込んだ。終盤の失点癖を解消し、首位を追う。