ÂèÆó¿ÀÌÀ¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡ª ¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ö±Ê°æÃ«JCT～ÀÐ¥öÃ«JCT¡×¤Ï¤¤¤Ä´°À®¡© »ö¶ÈÈñÁýÂç¤À¤¬¹©»ö¤Ï½çÄ´¡Ú¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ»Ï©·×²è¡Û
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ ²¼Â¼¹â²Í¶¶ÉÕ¶á¤Î¹©»ö¾õ¶·¡£2024Ç¯6·î»£±Æ¡£
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÊÂèÆó¿ÀÌÀËÌÀþ¡Ë¤È¤Ï
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÏ©Àþ¿Þ¡£
¹ñÆ»2¹æ¡Ö¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÊÂèÆó¿ÀÌÀÆ»Ï©ËÌÀþ¡Ë¡×¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¿â¿åJCT¡¦IC¡×¤«¤éÌÀÀÐ»Ô¤Î¡ÖÀÐ¥öÃ«JCT¡×¤ò·ë¤Ö¡¢±äÄ¹12.5km¤ÎÆ»Ï©¤À¡£¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÉô¤È°ìÈÌÉô¤¬ÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹½Â¤¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÉô¤Ï4¼ÖÀþ¤ÎÀß·×Â®ÅÙ80km¤Ç¡¢ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ëÍÎÁÆ»Ï©¡£°ìÈÌÉô¤Ï2¼ÖÀþ¤ÇºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï50km/h¡£¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑÉô¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÌµÎÁ¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡£
ÀìÍÑÉô¡¦°ìÈÌÉô¤È¤â¤Ë¡¢ÌóÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤ë¡Ö¿â¿åJCT¡¦IC～±Ê°æÃ«JCT¡×±äÄ¹5.6km¤¬¶¡ÍÑºÑ¤ß¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¡Ö±Ê°æÃ«JCT～ÀÐ¥öÃ«JCT¡×±äÄ¹6.9km¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹2¤Ä¤Î¸ú²Ì
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ»Ï©¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¡£
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¡ÖÂèÆó¿ÀÌÀÆ»Ï©¡×¤ÎËÌÂ¦¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹·×²è¤À¡£¼ç¤Ë¡Ö½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¡×¤È¡ÖÊªÎ®¸úÎ¨²½¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËËýÀÅª¤Ê¸òÄÌº®»¨¤Î²ò¾Ã¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ä´ë¶È³èÆ°¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤À¡£
Åö³ºÃÏ°è¤Î¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñÆ»2¹æ¡×¤È¡ÖÂèÆó¿ÀÌÀÆ»Ï©¡×¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«Í¼¤òÃæ¿´¤ËËýÀÅª¤Ê½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ëÂèÆó¿ÀÌÀÆ»Ï©¡Ê°ËÀîÃ«IC～ÀÐ¥öÃ«IC¡Ë¤ÏÆÃ¤Ëº®»¨ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Ç¯´Ö¤Ç353²ó¤Î½ÂÂÚ¡Ê2021Ç¯»þÅÀ¡Ë¤¬È¯À¸¤·¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âº®»¨ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£
´û¤Ë³«ÄÌºÑ¤ß¤Î¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ö¿â¿åJCT¡¦IC～±Ê°æÃ«JCT¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÂÂÚ´ËÏÂ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤³«ÄÌ¶è´Ö¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤Ð¹°èÅª¤Ê½ÂÂÚ²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
½ÂÂÚ¤Î²ò¾Ã¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤Îºï¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£º®»¨»þ¤ÏÄÉÆÍ»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤«¡¢È´¤±Æ»ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÆ»Ï©¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤¬Áý¤¨¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤È¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬Á´Àþ³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¸º¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊªÎ®¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ³èÀ²½¤â½ÅÍ×¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎÀ½Â¤ÉÊ½Ð²Ù³Û¤ÎÌó9³ä¤Ï¡¢ºå¿À¡¦ÇÅËáÃÏ¶è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÎ®¼ûÍ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢É±Ï©¹Á¡¢ÇÅËá¹Á¡¢¿À¸Í¹Á¡¢¿À¸Í¶õ¹Á¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×ÊªÎ®µòÅÀ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢³«ÄÌ¤Ë¤è¤êÍ¢Á÷»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤äÄê»þÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ë¶È³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÃÏ°è·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¸ú²Ì¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¢Ì¤³«ÄÌ¶è´Ö¤Î¿ÊÄ½¤È²ÝÂê
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î¹©»ö³µÍ×¡£
¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¡Ö±Ê°æÃ«JCT～ÀÐ¥öÃ«JCT¡×¤Î¹©»ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2025Ç¯12·î¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨¤ÏÌó99%¡¢»ö¶È¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó60%¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÃÏÌÌ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÜÂÎ¹©»ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ»Ï©¹½Â¤Êª¤ä¶¶ÎÂ¡¢ÉÕÂÓÀßÈ÷¤Ê¤É¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©»ö¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢Åö½é¤Î·×²è¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ö¶ÈÈñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ñµ¡ºàÈñ¤äÏ«Ì³Èñ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÜºÙÀß·×¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¦¶¶ÎÂ¹½Â¤¤ÎÊÑ¹¹¡¢ÃÏ·Á¡¦ÃÏÈ×¾ò·ï¤Ê¤É¸½ÃÏ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¹¥Èºï¸ººö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¾ÀßËÉ¸îºô¤ÎºÆÍøÍÑ¤ä·úÀßÈ¯À¸ÅÚ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áý²ÃÊ¬¤òÂç¤¤¯°µ½Ì¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¸ú²Ì¤Ï¸«¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£º£¸å¤Ï»ö¶ÈÈñ¤Î´ÉÍý¤ò¤è¤ê°ìÁØÅ°Äì¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÁá´ü´°À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ä·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤Î¹â¤¤¡Ö¿À¸ÍÀ¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¡£³«ÄÌ»þ´ü¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹©»ö¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£º£¸å¤Î»ö¶ÈÈñ´ÉÍý¤ä¿ÊÄ½¤ò´Þ¤á¤¿Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£