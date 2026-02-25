『TGC』ALPHA DRIVE ONE初出演 『DREAM STAGE』SPステージも決定
3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に、メインアーティストとしてALPHA DRIVE ONE、MyMの出演が決定。あわせて山下美月、綱啓永、宮世琉弥らの参加、そしてTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』スペシャルステージも発表された。
【写真】NAZE＆TORINNERの出演も決定
ALPHA DRIVE ONEは、総投票数2600万超のオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ。2026年1月12日にデビューし、1stミニアルバム『EUPHORIA』は発売初日でミリオンセラーを達成。デビュー曲「FREAK ALARM」は韓国地上波3局の音楽番組で1位を獲得し、9年ぶりの快挙を打ち立てた。TGC初出演となる。
『DREAM STAGE』のステージでは劇中に登場するボーイズグループ・NAZEがTGCにカムバックし、ライバルグループで期間限定5人組のTORINNERがラストライブを披露する。
また、オープニングアクトには、海外有力メディアから“2025年最も注目すべきK-POPグループ”に選出されたAtHeartが初出演する。
●『TGC2026S/S』出演者一覧 ※50音順（2月25日時点）
【メインモデル】
嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、他
【ゲスト】
黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、他
【メインアーティスト】
ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、MyM、他
【オープニングアクト】
AtHeart、ONSENSE、瀬名ちひろ、他
【MC】
EXIT、鷲見玲奈
【スタジオMC】
柏木由紀
