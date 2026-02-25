¥í¡¼¥½¥ó¡¢Å¹ÊÞÃó¼Ö¾ì¤òÍÎÁ¡¦Í½ÌóÀ©¤ÇÂß¤·½Ð¤·¡¡Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½é¡¡ºë¶Ì¸©¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¡¡Ä¹»þ´ÖÃó¼Ö²ò¾Ã¤Ø
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤Ï28Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¶áÎÙ¤ÎÅ¹ÊÞÃó¼Ö¾ì¤ò»î¹ç¤äºÅ¤·Êª¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÁ¤«¤ÄÍ½ÌóÀ©¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò28Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹ÊÞÉÕÂÓ¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ò½ü¤¡¢ËÜÉô¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¶áÎÙ¤ÎÅ¹ÊÞÃó¼Ö¾ì¤òÍÎÁ¡¦Í½ÌóÀ©¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÉÕ¶á¤ÎÃó¼Ö¾ìÉÔÂ¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÄ¹»þ´ÖÃó¼Ö¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÏÃó¼Ö¾ì¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖÆÃP¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¡¼¥¹¡¦¥«¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ç¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Î¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤µ¤¤¤¿¤Þ±ºÏÂÈþ±àÅ¹¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆÃÄê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ä¥×¥íÌîµå¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËýÀÅª¤ÊÃó¼Ö¾ìÉÔÂ¤¬È¯À¸¡£ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¶áÎÙ¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤ÎÄ¹»þ´Ö¤ÎÃó¼Ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¶áÎÙ¤ÎÅ¹ÊÞÃó¼Ö¾ì¤Î°ìÉô¤òÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÆÃP¤Î¥¢¥×¥ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Ç¶õ¤¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡£¶õ¤Æü¤òÁªÂò¤·¡¢ÆÃP¤Î¥¢¥×¥ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Ç»öÁ°·èºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ½Ìó´°Î»¤È¤Ê¤ë¡£ÅöÆü¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃP¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¼Ö¼¼¤ËÃó¼Ö¤Ç¤¤ë¡£
