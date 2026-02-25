◇NBA・Gリーグ ブルズ112ー104ハード（2026年2月24日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が24日（日本時間25日）にウィスコンシン・ハード戦で先発出場。前半から躍動して、26得点10アシスト7リバウンドで2戦連続のダブルダブルを達成した。この活躍をチーム公式SNSなどで称賛された。

この日もスタメンに名を連ねた河村。前半から13得点6リバウンド4アシストと躍動した。

後半に入っても勢いが止まらない。第3Q残り9分でトップから3Pシュートを決めて後半初得点を挙げた。残り7分23秒にジャンプショットを演出して後半初アシスト。残り7分2秒にはドライブインから相手の反則を誘ってフリースローを決めた。残り5分31秒で速攻からレイアップシュートを沈めた。残り5分3秒にはフックシュートを演出すると、残り4分28秒にはノールックチェストパスをゴール下に通す超絶アシストを見せた。残り2分44秒にも3Pシュートをアシストした。残り1分49秒でベンチに下がった。

最終Qスタートからコートに戻ると、残り9分32秒でジャンプシュートを決めた。残り6分7秒にアシストを決めて、2戦連続のダブルダブルを達成した。残り5分4秒でジャンプショットを決めた。残り3分59秒にはドライブインからレイアップシュートを決めた。残り2分38秒でベンチに下がってお役御免となった。

チームの公式SNSでは「今夜は、ユウキのほぼトリプルダブルで勝利」とスペシャル画像を公開。Gリーグ公式でも「このデュオは驚くほど素晴らしい！2人で64得点18アシストを記録した」と、昨年までダンクコンテストを3連覇したマック・マクラングとのハイライト動画を投稿した。

ファンからも「GOユウキ！」「素敵！」「覚醒モード入ってない？」「ダブルダブルが当たり前になってきたw」「また無双してるｗ」などの声が上がった。