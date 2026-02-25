東京都北区の小学校で、太平洋戦争中に防空壕（ごう）だったとみられる遺構が見つかった。

「戦争の記憶をとどめる貴重な遺跡」として、学校は平和の大切さを学ぶ教育への活用を始めたが、保存や整備には課題も残る。（石井恭平）

校内日誌に記録

北区西ヶ原の区立滝野川小学校で昨年２月、正門脇にある老朽化した倉庫を解体していたところ、縦横約２・５メートルの穴が見つかった。穴の入り口は赤レンガで囲われ、内部はレンガで塞がれているため、奥行きがどれだけあるかは不明だ。

１８９０年（明治２３年）創立の同校は、戦時中は滝野川国民学校と呼ばれ、１９４４年には児童の集団疎開も行われた。４５年４月１３日に３００機以上の米爆撃機Ｂ２９が都内北部を襲った「城北大空襲」では区内も大きな被害を受けたが、同校やその周辺は焼失を免れた。

区立中央図書館で地域資料専門員を務める保垣孝幸さん（５７）は昨年夏、学校などからの問い合わせを受け、この穴の由来を調査。学校に残っていた記録を調べると、本土空襲が本格化した４４年１１月、滝野川警防団（消防団の前身）の分団長名で、滝野川区（現在の北区）の区長に宛てた「防空壕開鑿（かいさく）許可願」が見つかった。滝野川国民学校正門の近くの場所に、学校と警防団用の防空壕を掘るとの内容だった。

同校の校内日誌には４４年１２月１日に「防空壕設定」、同４日には「地下防空壕ヲ整備、電灯ヲツケ五時迄（まで）作業」との記載もあった。

保垣さんは「戦時中に作られた防空壕の可能性が非常に高い」とした上で、「戦後間もない頃は、地域住民にも防空壕の存在が知られていたと思うが、倉庫に隠れた長い年月の間に、詳細な経緯が分からなくなってしまったのだろう」と推察する。

「リアルに感じた」

同校では今年１月末、この防空壕を初めて授業に取り入れた。６年２組の田中希教諭（５３）が太平洋戦争中の空襲を学ぶ社会科の授業で、同校に残っていた防空訓練の写真を紹介した後、児童を連れて入り口まで案内。児童からは「どうして入り口が塞がれているの？」と質問され、「戦争中は中に入れたけど、戦後に塞がれたのだと思う」と説明したという。

授業後、児童からは「戦争の痕跡が身近なところにあったと知って、（戦争について）リアルに感じた」といった感想が寄せられた。田中教諭は「今の子どもたちは祖父母らから直接、戦争の話を聞いていない世代。実物を見ることで、戦争が現実にあったことが子どもたちの心により深く伝わったのではないか」と意義を語った。

「整備の予定ない」

ただ、防空壕の保存や整備には課題も多く、実現の見通しがないのが現状だ。北区学校改築施設管理課によると、倉庫のあった場所は国有地で、整備する場合は国から土地を有償で借り受ける必要がある。同課の担当者は「区内で文化財になっている防空壕はなく、予算を付けて整備する予定はない」と説明する。

同校の市川由紀絵校長（６１）は、「近所の人たちから『あれは何ですか』『案内板をつけてほしい』とよく言われる」とした上で、「大切な歴史の教材として今後も活用していきたい」と話している。