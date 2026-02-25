広大なラゲッジ＆ラギットな専用デザインを採用

トヨタは2026年2月25日、新型SUV「bZ4Xツーリング」を発表しました。



同日に発売しています。

新型bZ4Xツーリングは、すでに販売中の電気自動車SUV「bZ4X」の派生モデルとなります。

bZ4Xはスバルと共同開発したトヨタ初の本格BEV（バッテリー電気自動車）で、2021年に登場しました。

専用の電動プラットフォームを採用したほか、スバルのAWD技術とトヨタの電動化技術が融合し、高い走破性能を持っています。

bZ4Xは2025年に内外装デザインが変更されるとともに、航続距離や充電性能など、BEVとしての基本性能が大幅に向上した改良モデルが登場しています。

今回登場した新型bZ4Xツーリングは、この改良型のbZ4Xをベースにし、リアオーバーハング（後輪中心から後方の部分）を延長してステーションワゴンタイプとし、積載性を高めた派生モデルです。

bZ4Xの特長である「走る楽しさ（加速性能・悪路走破性）」と「日常使いの便利さ（ゆとりある航続距離）」を継承しつつ、アウトドアなど様々なシーンで活躍する、ゆとりある荷室空間を備えた新たなBEVだといいます。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベース2850mm。ベースモデルのbZ4Xと比較すると全長が140mm、全高が25mmそれぞれ大きくなっています。

フロントはbZ4Xと同様ですが、リアはツーリング専用でバックドア中央から両サイドに横一文字に伸びるリアコンビネーションランプを採用。存在感のあるリアビューを演出しています。

またブラックの20インチホイールやブリッジタイプの大型ルーフレール、前後のスキッドプレートも装備し、アクティブギアらしいラギットな印象を与えました。

ボディカラーは「クリスタルホワイトパール」、「マグネタイトグレーメタリック」などのモノトーンカラー3色に、「クリスタルブラックシリカ×ブリリアントブロンズメタリック」などのツートーンカラーを含む全5色のボディカラーを設定します。

インテリアデザインは基本的にbZ4Xと同様で、水平基調のインパネに14インチのマルチメディアスクリーンとスマホのワイヤレス充電器2つを装備。利便性の向上とともに開放的なフロントビューの実現に役立っています。

またブラックの杢目調表皮をインパネ上部にあしらったほか、内装色にはアウトドアを彷彿とさせる、カーキを設定しています。

ラゲッジルームはbZ4Xよりも約1.4倍の容量を確保し、619リッターをマークします。後席を使用した状態でも、荷室長は1092mm、荷室高は850mmが確保され、ゆとりある積載を実現しました。

パワートレインについては、モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化したeアクスルを搭載したBEVシステムを採用。

バッテリー容量は74.69kWhで、227馬力のモーターを前輪のみに搭載したFWDモデルと、前後にモーターを搭載する4WDモデルを用意します。システム最高出力はFWDモデルが224馬力、4WDモデルが380馬力です。

大容量バッテリーの採用に加え、SiC（炭化ケイ素）パワー半導体採用によるeアクスルの高効率化や空力性能の最適化などにより、一充電走行距離は734km（FWD・WLTCモード）を実現。日々の走りからロングドライブに至るまで安心して爽快な走りを堪能できます。

バッテリーには低温下での充電を早める「バッテリープレコンディショニング」を採用し、マイナス10度の状態でも約28分で80％程度の急速充電が可能です。

このほか機能装備では、最新の先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の搭載に加え、高度運転支援の「トヨタチームメイト」を設定。「アドバンストドライブ（渋滞時支援）」や「アドバンストパーク（リモート機能付）」などが利用できます。

新型bZ4Xツーリングの価格（消費税込）はFWDモデルが575万円、4WDモデルが640万円となっています。